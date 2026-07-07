கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு எதிரொலி: டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 48 காசுகள் உயர்வு!

மும்பை: ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகக் கப்பல் போக்குவரத்து அதிகரித்ததால் எண்ணெய் விநியோகம் குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மை குறைந்தது. இதன் விளைவாக உலகளாவிய சூழல் மேம்பட்டதையடுத்து, டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு இன்றைய வர்த்தகத்தில் 48 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 94.95 ஆக நிறைவடைந்தன.
ஆசியாவிற்கான ஆகஸ்ட் மாத கச்சா எண்ணெய் விலையை சவுதி அரேபியா பீப்பாய் ஒன்றுக்கு 11 டாலர் வரை குறைத்தது சந்தை நம்பிக்கையை அதிகரித்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
மேலும், உலகின் மூன்றாவது பெரிய எண்ணெய் இறக்குமதியாளரான இந்தியாவிற்கு, பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள சரிவு பணவீக்க அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவியதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.33 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, பிறகான வர்த்தகத்தில், நாள் முழுவதும் ரூ. 94.94 முதல் ரூ. 95.37 வரையிலான வரம்பில் வர்த்தகமானது. வர்த்தக முடிவில், அதன் முந்தைய நாள் முடிவின் நிலையை விட 48 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 94.95 ஆக நிலைபெற்றது.
முன்னதாக திங்கள்கிழமையன்று, டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 25 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.43 ஆக இருந்தது.
Summary
The rupee appreciated 48 paise to close at 94.95 against the US dollar on Tuesday.
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