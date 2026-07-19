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வணிகம்

யெஸ் வங்கியின் காலாண்டு லாபம் 32.5% உயர்வு!

யெஸ் வங்கி அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 32.54 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 1,071.80 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக அறிவித்தது.

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Updated On :19 ஜூலை 2026, 8:11 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: தனியார் வங்கியான யெஸ் வங்கி, ஜூன் வரை முடிய முதலாம் காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 32.54 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 1,071.80 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக அறிவித்தது. வங்கியின் முக்கிய நிகர வட்டி வருவாயில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியே இந்த உயர்வுக்குக் காரணமாக அமைந்ததாக வங்கி தெரிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில், வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ. 808.65 கோடியாக இருந்தது. இருப்பினும், முந்தைய காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், வங்கியின் நிகர லாபம் 0.96 சதவீதம் சரிந்துள்ளது.

வங்கியின் நிகர வட்டி வருவாய், கடந்த ஆண்டு ரூ. 2,371 கோடியிலிருந்து 17.5 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 2,786 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதே வேளையில், வங்கியின் நிகர வட்டி வரம்பு, கடந்த ஆண்டின் 2.5 சதவீதத்திலிருந்து ஜூன் காலாண்டில் இது 2.70 சதவீதமாக மேம்பட்டுள்ளது.

மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில், வங்கியின் மொத்த வைப்புத்தொகை கடந்த ஆண்டு ரூ. 2.76 லட்சம் கோடியிலிருந்து 14.3 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 3.15 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

Summary

YES Bank reported a 32.54 per cent rise in consolidated net profit in June quarter.

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