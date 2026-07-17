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வணிகம்

ஜே எஸ் டபிள்யூ ஸ்டீல் காலாண்டு லாபம் இரட்டிப்பு!

ஜே எஸ் டபிள்யூ ஸ்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் இருமடங்கிற்கும் மேலாக அதிகரித்து ரூ. 4,696 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

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JSW Steel

Updated On :17 ஜூலை 2026, 9:12 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: வருவாய் அதிகரிப்பு காரணமாக, ஜூன் 30 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த முதல் காலாண்டில் ஜே.எஸ்.டபிள்யூ ஸ்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் இருமடங்கிற்கும் மேலாக அதிகரித்து ரூ. 4,696 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் இன்று தெரிவித்தது.

கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் ரூ. 2,209 கோடி நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்ததாக நிறுவனம் தெரிவித்தது.

நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய், கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டிலிருந்த ரூ. 43,497 கோடியிலிருந்து ரூ. 48,088 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதே வேளையில் நிறுவனத்தின் செலவினங்கள் ரூ. 40,325 கோடியிலிருந்து ரூ. 41,830 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

நிறுவனத்தின் எஃகு உற்பத்தி, கடந்த நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் காலாண்டிலிருந்த 6.38 மில்லியன் டன்னிலிருந்து, நடப்பு நிதியாண்டின் ஜூன் காலாண்டில் 3 சதவீதம் அதிகரித்து 6.59 மில்லியன் டன்னாக உயர்ந்துள்ளது.

ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் ரூ. 16,350 கோடிக்கும் அதிகமான முதலீட்டில், ஆண்டுக்கு 2 மில்லியன் டன் உற்பத்தித் திறன் கொண்ட எஃகு ஆலை அமைக்கும் பணியையும் நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தகது.

Summary

JSW Steel said its consolidated net profit more than doubled to Rs 4,696 crore in the quarter.

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