ஓபராய் ரியால்ட்டியின் காலாண்டு லாபம் 29% உயர்வு!

புதுதில்லி: மும்பையைச் சேர்ந்த ஓபராய் ரியால்ட்டி, நாட்டின் முக்கியமான கட்டுமானத் துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும்.
ஓபராய் ரியால்ட்டி, ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்த காலாண்டிற்கான அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 29 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 543.51 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் லாபம் ரூ. 421.25 கோடியாக இருந்தது.
இதற்கிடையில், கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 1,073.98 கோடியாக இருந்த நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய், நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் ரூ. 1,361.69 கோடியாக அதிகரித்துள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
Summary
Oberoi Realty reported a 29 per cent increase in its consolidated net profit.
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