பேயர் கிராப்சயின்ஸ் Q4 நிகர லாபம் 13% உயர்வு!

பேயர் கிராப்சயின்ஸ் நிகர லாபம் 13 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 162.1 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் இன்று அறிவித்தது.

Updated On :26 மே 2026, 9:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: வருவாய் அதிகரிப்பின் காரணமாக, மார்ச் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் 13 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 162.1 கோடியாக இருப்பதாக பேயர் கிராப்சயின்ஸ் இன்று அறிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் ரூ. 143.3 கோடியாக இருந்தது.

2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ. 1,147.4 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு, இது ரூ. 1,083.5 கோடியாக இருந்தது.

2025-26 நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் கடந்த ஆண்டு இருந்த ரூ. 568 கோடியிலிருந்து உயர்ந்து ரூ. 689.2 கோடியை எட்டியது.

கடந்த ஆண்டு நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ. 5,770 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. 2024-25 நிதியாண்டில் இது ரூ. 5,593.1 கோடியாக இருந்தது.

Summary

Bayer CropScience Ltd reported a 13 per cent increase in net profit to Rs 162.1 crore for the March quarter.

