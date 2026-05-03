டி-மார்ட் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 19.2% உயர்வு!

2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம், கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 19.17 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 656.42 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது டி-மார்ட்.

Updated On :3 மே 2026, 2:00 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தை இயக்கி வரும் டி-மார்ட், 2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம், கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 19.17 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 656.42 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு 4வது காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ. 550.79 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியது. மதிப்பாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இக்காலாண்டில், செயல்பாடுகள் மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருவாய் 18.9 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 17,683.86 கோடியாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு, இதே காலாண்டில் நிறுவனத்தின் வருவாய் ரூ. 14,871.86 கோடியாக இருந்தது.

2025 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில் 3.7 சதவீதமாக இருந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாப விகிதம், 2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டிலும் அதே 3.7 சதவீத அளவிலேயே நீடித்ததாக, நிறுவனம் தெரிவித்தது.

மார்ச் காலாண்டில் அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸ், மொத்தச் செலவுகள் 18.5 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 16,797.86 கோடியாக இருந்தது. பிற வருவாய் உள்ளடக்கிய அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸ்-இன் மொத்த வருமானம், மார்ச் காலாண்டில் 18.83 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 17,702.03 கோடியை எட்டியது.

2026 நிதியாண்டு முழுவதிலும், அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸ் ரூ. 2,969.86 கோடி லாபத்தைப் பதிவு செய்தது. மார்ச் 2026 உடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்த ஒருங்கிணைந்த வருமானம் 15.8 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 68,894.84 கோடியாக உள்ளது.

Summary

D-Mart, has reported a 19.17 per cent year-on-year rise in its consolidated net profit at Rs 656.42 crore in the March quarter of FY26.

என்எஸ்டிஎல் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 8.4% உயர்வு!

எஸ்பிஐ கார்டு: 4வது காலாண்டு லாபம் 14% உயர்வு!

மஹிந்திரா ஹாலிடேஸ்: 4வது காலாண்டு லாபம் 43% சரிவு!

டெக் மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 16% உயர்வு!

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
நாளை தீர்ப்பு ...யாருக்குச் சாதகம் ? | TN Election Results 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
