என்எஸ்டிஎல் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 8.4% உயர்வு!

புதுதில்லி: 2026 நிதியாண்டின் மார்ச் வரையான காலாண்டில், என்எஸ்டிஎல் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 8.4 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 90.3 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் தெரிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு, இதே காலாண்டில், நிறுவனம் ரூ. 83.3 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியது. 2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் 23.6 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 487 கோடியாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு இது ரூ. 394 கோடியாக இருந்தது.
மார்ச் 31, 2026 உடன் முடிவடைந்த, முழு நிதியாண்டிற்கான நிகர லாபம் 11 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 380 கோடியாகவும், அதே வேளையில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் 8 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 1,660.2 கோடியாக உள்ளது.
2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ. 79.7 கோடி நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது. கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது இது 5.2 சதவீத வளர்ச்சியாகும். நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ. 195.4 கோடியாகப் பதிவாகி, கடந்த ஆண்டை விட 1.8 சதவீத வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
2026 நிதியாண்டிற்காக, ரூ. 2 கொண்ட பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 4 வீதம் இறுதி, ஈவுத்தொகையை வழங்க இயக்குநர்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.
தொடர்புடையது
என்டிடிவி-யின் 4வது காலாண்டு நிகர இழப்பு அதிகரிப்பு!
சிபிசிஎல் லாபம் மும்மடங்கு அதிகரிப்பு
டெக் மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 16% உயர்வு!
எச்டிஎஃப்சி குழும நிதிநிலை முடிவுகள்: வங்கி லாபம் 8% உயா்வு; ஏஎம்சி லாபம் சரிவு
