என்டிடிவி-யின் 4வது காலாண்டு நிகர இழப்பு அதிகரிப்பு!

நியூ தில்லி டெலிவிஷன் லிமிடெட், 2025-26 நிதியாண்டின் மார்ச் வரையான காலாண்டில், அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர இழப்பு ரூ. 98.57 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 4:42 pm

புதுதில்லி: தனியார் செய்தி ஒளிபரப்பு நிறுவனமான, நியூ தில்லி டெலிவிஷன் லிமிடெட், 2025-26 நிதியாண்டின் மார்ச் வரையான காலாண்டில், நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர இழப்பு ரூ. 98.57 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.

2024-25 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், இந்நிறுவனம் ரூ. 61.97 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர இழப்பை சந்தித்தது. அதே வேளையில், 2026 நிதியாண்டின் மார்ச் வரையான காலாண்டில், நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த மொத்த வருவாய் 16.45 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 147.96 கோடியாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு, இதே காலாண்டில் நிறுவனம் ஈட்டிய ரூ. 127.05 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது குறிப்பிடத்தக்க உயர்வாகும்.

2026 நிதியாண்டின் மார்ச் வரையான காலாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்தச் செலவுகள் 29.4 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 247.65 கோடியாக இருந்தது. இதற்கிடையில், 2025-26 நிதியாண்டில், என்டிடிவி-யின் இழப்பு விரிவடைந்து ரூ. 323.16 கோடியாக அதிகரித்தது.

மார்ச் 31, 2026 உடன் முடிவடைந்த முழு நிதியாண்டிற்கான மொத்த ஒருங்கிணைந்த வருவாய், 14.4 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 540.32 கோடியாக உள்ளது.

மும்பை பங்குச் சந்தையில், நியூ தில்லி டெலிவிஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பங்குகள் ரூ. 81.33 ஆக நிறைவடைந்தன.

New Delhi Television Ltd reported a widening of its consolidated net loss to Rs 98.57 crore in the March quarter of FY 2025-26.

மாருதி சுசுகியின் 4வது காலாண்டு லாபம் 7% சரிவு!

யூகோ வங்கியின் லாபம் 23% உயர்வு!

சிபிசிஎல் லாபம் மும்மடங்கு அதிகரிப்பு

டெக் மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 16% உயர்வு!

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

