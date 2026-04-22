டெக் மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 16% உயர்வு!

புதுதில்லி: தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான டெக் மஹிந்திரா, 2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 16 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 1,353.8 கோடியாகப் இருப்பதாக இன்று தெரிவித்துள்ளது.
மஹிந்திரா குழுமத்தைச் சேர்ந்த இந்நிறுவனம், 2025 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 1,166.7 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்திருந்தது.
2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மூலம் கிடைத்த வருவாய் 12.6 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 15,076.1 கோடியாக அதிகரித்தது. கடந்த ஆண்டு இதுவே ரூ. 13,384 கோடியாக இருந்தது.
காலாண்டுக்குக் காலாண்டு என்ற அடிப்படையில் பார்க்கையில், நிறுவனத்தின் லாபம் மற்றும் வருவாய் முறையே 20.7 சதவீதம் மற்றும் 4.7 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
2025-26 முழு நிதியாண்டைப் பொறுத்தவரை, டெக் மஹிந்திரா-வின் லாபம் 13.15 சதவீதம் உயர்ந்து, 2025 நிதியாண்டில் இருந்த ரூ. 4,251.5 கோடியிலிருந்து ரூ. 4,810.9 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
2026 நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மூலம் கிடைத்த வருவாய் 7.2 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 56,815.4 கோடியாக இருந்தது.
மார்ச் 31, 2026 அன்று முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்காக, தலா ரூ. 5 முகமதிப்பு கொண்ட ஒவ்வொரு பங்குக்கும் ரூ. 36 வீதம் இறுதி ஈவுத்தொகையை வழங்குமாறு நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.
Summary
Tech Mahindra on reported a 16 per cent growth in its consolidated net profit to Rs 1,353.8 crore for the 4th quarter of FY26.
