Dinamani
திருச்சூர் வெடிவிபத்து! பட்டாசுக்குத் தடை விதிப்பது நோக்கமல்ல: முன்னாள் நீதிபதிசட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கத்தில் ரூ. 1000 கோடி பறிமுதல்!பயங்கரவாதி மோடி! கார்கே பதிலளிக்க தேர்தல் ஆணையம் 24 மணிநேரம் கெடு!கள்ள ஓட்டுக்காக சூரத் - மேற்கு வங்கம் இடையே சிறப்பு ரயில்! பாஜக மீது திரிணமூல் புகார்!தாம்பரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல்: மாற்று சாலையைப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தல்!கியூட்-முதுகலை 2026 தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? நாளை வாக்குப்பதிவு! சென்னையில் வெய்யில் சதமடிக்கலாம்! எச்சரிக்கை
/
வணிகம்

டெக் மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 16% உயர்வு!

தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான டெக் மஹிந்திரா, அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 16 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 1,353.8 கோடியாகப் இருப்பதாக இன்று தெரிவித்துள்ளது.

News image
Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 2:38 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான டெக் மஹிந்திரா, 2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 16 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 1,353.8 கோடியாகப் இருப்பதாக இன்று தெரிவித்துள்ளது.

மஹிந்திரா குழுமத்தைச் சேர்ந்த இந்நிறுவனம், 2025 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 1,166.7 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்திருந்தது.

2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மூலம் கிடைத்த வருவாய் 12.6 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 15,076.1 கோடியாக அதிகரித்தது. கடந்த ஆண்டு இதுவே ரூ. 13,384 கோடியாக இருந்தது.

காலாண்டுக்குக் காலாண்டு என்ற அடிப்படையில் பார்க்கையில், நிறுவனத்தின் லாபம் மற்றும் வருவாய் முறையே 20.7 சதவீதம் மற்றும் 4.7 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.

2025-26 முழு நிதியாண்டைப் பொறுத்தவரை, டெக் மஹிந்திரா-வின் லாபம் 13.15 சதவீதம் உயர்ந்து, 2025 நிதியாண்டில் இருந்த ரூ. 4,251.5 கோடியிலிருந்து ரூ. 4,810.9 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

2026 நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மூலம் கிடைத்த வருவாய் 7.2 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 56,815.4 கோடியாக இருந்தது.

மார்ச் 31, 2026 அன்று முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்காக, தலா ரூ. 5 முகமதிப்பு கொண்ட ஒவ்வொரு பங்குக்கும் ரூ. 36 வீதம் இறுதி ஈவுத்தொகையை வழங்குமாறு நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

Summary

Tech Mahindra on reported a 16 per cent growth in its consolidated net profit to Rs 1,353.8 crore for the 4th quarter of FY26.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

36 நிமிடங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

46 நிமிடங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு