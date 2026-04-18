ஐசிஐசிஐ வங்கியின் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 9% உயர்வு!

ஐசிஐசிஐ வங்கியின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் மார்ச் காலாண்டில் 9.28 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 14,755 கோடியாக உயர்வு.

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 12:31 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: ஐசிஐசிஐ வங்கியின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் மார்ச் காலாண்டில் 9.28 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 14,755 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் இன்று தெரிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில், வங்கியின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ரூ. 13,502 கோடியாக இருந்தது.

நாட்டின் 2வது மிகப்பெரிய தனியார் துறை வங்கியான ஐசிஐசிஐ வங்கியின் நிகர லாபம் 8.5 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 13,702 கோடியை எட்டியது. இதுவே, கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 12,630 கோடியாக இருந்தது.

2025-26 நிதியாண்டில், வங்கியின் வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் 6.2 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 50,147 கோடியாக இருந்தது. இதுவே கடந்த நிதியாண்டில் இது ரூ. 47,227 கோடியாக இருந்தது.

வங்கியின் 4வது காலாண்டில் அதன் நிகர வட்டி வருமானம் 8.4 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 22,979 கோடியை எட்டியது. அதே வேளையில், கருவூலச் செயல்பாடுகளைத் தவிர்த்துப் பார்க்கையில், வட்டி சாரா வருமானம் 5.6 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 7,415 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. மேலும், வங்கியின் செயல்பாட்டுச் செலவுகள் 12 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 12,089 கோடியாக உள்ளது.

Summary

ICICI Bank's consolidated net profit increased by 9.28 per cent to Rs 14,755 crore in the March quarter.

தொடர்புடையது

ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் லாபம் 10% வளா்ச்சி

ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் லாபம் 10% உயர்வு!

நிம்பஸ் ப்ராஜெக்ட் 4வது காலாண்டு விற்பனை 77% உயர்வு!

எச்டிஎஃப்சி, பந்தன் வங்கி கடன் வழங்கல் 12% அதிகரிப்பு

வீடியோக்கள்

ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
கான்சிட்டி பாடல்!
தஸ்ஸாடியா பாடல்!
