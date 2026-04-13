Dinamani
திராவிட மாடல் ஆட்சியில் வடக்கு வாழ்கிறது என்ற நிலை மாறி, தெற்கு தான் நாட்டிற்கு வழிகாட்டுகிறது: மு.க. ஸ்டாலின்தமிழ்நாட்டுக்கு வடக்கில் இருந்துதான் ஆபத்து வரும் : திருவள்ளூர் பிரசாரத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுஅதிமுக தலைவர்களான எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா உள்ளிட்டோரை அவமதித்தது திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமிமறைந்த தலைவர்களை அவமதிக்கவில்லை: இபிஎஸ் பிரசாரம்தமிழகத்தில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு கவலை அளிக்கிறது : பிரதமர் மோடி மாற்றத்திற்கானது தே.ஜ. கூட்டணி : பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்களுடன் பேசிய பிரதமர் மோடிஅஸ்ஸாம் முதல்வர் ஊழல்வாதி: ராகுல் காந்தி விமர்சனம்
/
வணிகம்

நிம்பஸ் ப்ராஜெக்ட் 4வது காலாண்டு விற்பனை 77% உயர்வு!

கடந்த நிதியாண்டு உடன் முடிவடைந்த மார்ச் வரையான காலாண்டில், நிறுவனத்தின் விற்பனை முன்பதி 77% உயர்ந்து ரூ. 281.24 கோடியை எட்டியது.

News image
Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 3:04 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: நிம்பஸ் ப்ராஜெக்ட் 4வது காலாண்டு விற்பனை 77% உயர்ந்துள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த நிதியாண்டு உடன் முடிவடைந்த மார்ச் வரையான காலாண்டில், நிறுவனத்தின் விற்பனை முன்பதி 77 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 281.24 கோடியை எட்டியது. அதே வேளையில், கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் விற்பனை முன்பதி ரூ. 158.90 கோடியாக இருந்தது.

2025-26 நிதியாண்டிற்கான விற்பனை முன்பதிவு ரூ. 545 கோடியாக இருந்தது. அதே வேளையில், கடந்த ஆண்டுக்கான (2024-25) விற்பனை முன்பதிவு ரூ. 653 கோடியாக இருந்தது.

விற்பனை முன்பதிவில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த வளர்ச்சி, வீடு வாங்குபவர்களின் தொடர் நம்பிக்கையையும், சந்தையில் நிலவும் ஆரோக்கியமான தேவையையும் இது வெகுவாக பிரதிபலித்தது.

திட்டங்களைச் சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்றுவதிலும், விற்பனை உத்திகளைக் கடைப்பிடிப்பதிலும், எங்கள் கவனமானது, முன்பதிவு வருவாயை தொடர்ந்து மாற்ற இது பெரிதும் உதவியது. அதே வேளையில் எங்களின் பணப்புழக்க நிலையைும் இது வெகுவாக வலுப்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தார் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் பிபின் அகர்வால்.

Summary

Nimbus Projects sales bookings rose 77 per cent to Rs 281.24 crore in the March quarter of the last fiscal.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தங்கம் விலை உயர்வு: வெள்ளி?

போர்நிறுத்தம் எதிரொலி: எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனப் பங்குகள் உயர்வு!

காலையில் குறைந்த தங்கம், மாலையில் உயர்வு!

ஸ்பிக் 3வது காலாண்டு லாபம் ரூ.54.07 கோடி!

வீடியோக்கள்

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?
வீடியோக்கள்

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு