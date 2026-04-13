நிம்பஸ் ப்ராஜெக்ட் 4வது காலாண்டு விற்பனை 77% உயர்வு!

புதுதில்லி: நிம்பஸ் ப்ராஜெக்ட் 4வது காலாண்டு விற்பனை 77% உயர்ந்துள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டு உடன் முடிவடைந்த மார்ச் வரையான காலாண்டில், நிறுவனத்தின் விற்பனை முன்பதி 77 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 281.24 கோடியை எட்டியது. அதே வேளையில், கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் விற்பனை முன்பதி ரூ. 158.90 கோடியாக இருந்தது.
2025-26 நிதியாண்டிற்கான விற்பனை முன்பதிவு ரூ. 545 கோடியாக இருந்தது. அதே வேளையில், கடந்த ஆண்டுக்கான (2024-25) விற்பனை முன்பதிவு ரூ. 653 கோடியாக இருந்தது.
விற்பனை முன்பதிவில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த வளர்ச்சி, வீடு வாங்குபவர்களின் தொடர் நம்பிக்கையையும், சந்தையில் நிலவும் ஆரோக்கியமான தேவையையும் இது வெகுவாக பிரதிபலித்தது.
திட்டங்களைச் சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்றுவதிலும், விற்பனை உத்திகளைக் கடைப்பிடிப்பதிலும், எங்கள் கவனமானது, முன்பதிவு வருவாயை தொடர்ந்து மாற்ற இது பெரிதும் உதவியது. அதே வேளையில் எங்களின் பணப்புழக்க நிலையைும் இது வெகுவாக வலுப்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தார் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் பிபின் அகர்வால்.
Summary
Nimbus Projects sales bookings rose 77 per cent to Rs 281.24 crore in the March quarter of the last fiscal.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தினமணி செய்திச் சேவை