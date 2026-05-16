Dinamani
புதிய தமிழக அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு! கீர்த்தனாவுக்கு தொழில்துறை ஒதுக்கீடுதமிழக நிதியமைச்சரானார் செங்கோட்டையன்பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பெட்ரோல் ஏற்றுமதிக்கான கலால் வரி லிட்டருக்கு ரூ. 3 உயர்வு!முதல்வர் விஜய்யுடன் கமல்ஹாசன் சந்திப்பு!ரூ.100 கோடி ஆன்லைனில் கல்வி வழங்கும் நிறுவனத்தை மூடும் அங்குர் வாரிகூ! ஏஐ காரணமா?பள்ளி, கல்லூரிகளில் போதைப் பொருள் புழக்கம்: ஆய்வு நடத்த உத்தரவு
/
வணிகம்

ஐடிசி ஹோட்டல் 4வது காலாண்டு லாபம் 23% உயர்வு!

ஐடிசி ஹோட்டல் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 23.1 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

News image
Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சொகுசு ஹோட்டல் சங்கிலிகளில் ஒன்றான ஐடிசி, சிறந்த விருந்தோம்பல் பாரம்பரியத்தை உலகளாவிய தரத்திலான சேவைகளுடன் ஒருங்கிணைத்து, ஒவ்வொரு இடத்தின் அதன் கலாச்சாரம் மற்றும் நெறிமுறைகளை பிரதிபலிக்கிறது.

ஐடிசி ஹோட்டல், மார்ச் வரையான காலாண்டிற்கான அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 23.1 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 317.43 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது. அதே வேளையில், ஜூரி ஹோட்டல் & ரிசார்ட்ஸ் நிறுவனத்தை ரூ. 205 கோடி மதிப்பீட்டில் கையகப்படுத்த உள்ளதாகவும் அறிவித்தது.

கடந்த ஆண்டுன் ஒப்பிடும்போது, இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனம் ரூ. 257.85 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியது. 4வது காலாண்டில், செயல்பாடுகள் மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருவாய் ரூ. 1,060.62 கோடியிலிருந்து உயர்ந்து ரூ. 1,253.70 கோடியாக இருப்பதாகவும், கடந்த ஆண்டு ரூ. 749.81 கோடியாக இருந்த மொத்தச் செலவினங்களும் தற்போது உயர்ந்து ரூ. 895.35 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

ஜூரி ஹோட்டல் & ரிசார்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் 100 சதவீதப் பங்குகளைக் கையகப்படுத்துவதற்கான பங்கு கொள்முதல் ஒப்பந்தத்தையும் நிறுவனத்தின் நிர்வாகக் குழு நிறைவேற்றியது.

மார்ச் 2026 உடன் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கான, ஈவுத்தொகையை பங்குக்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 1 வீதம் வழங்க நிறுவனத்தின் நிர்வாகக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

Summary

ITC Hotels on Friday reported a 23.1 per cent rise in consolidated net profit for March quarter.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

டாடா ஸ்டீல் 4வது காலாண்டு லாபம் இரட்டிப்பு!

டாடா ஸ்டீல் 4வது காலாண்டு லாபம் இரட்டிப்பு!

பாரதி ஏர்டெல் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 7,325 கோடியாக சரிவு!

பாரதி ஏர்டெல் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 7,325 கோடியாக சரிவு!

ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா 4வது காலாண்டு லாபம் இரட்டிப்பு!

ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா 4வது காலாண்டு லாபம் இரட்டிப்பு!

ஐசிஐசிஐ வங்கியின் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 9% உயர்வு!

ஐசிஐசிஐ வங்கியின் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 9% உயர்வு!

விடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
வீடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
வீடியோக்கள்

மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
வீடியோக்கள்

பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு