Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
வணிகம்

ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா 4வது காலாண்டு லாபம் இரட்டிப்பு!

ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, மார்ச் காலாண்டில் தனது ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 118.53 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ. 404.60 கோடியாகப் இருப்பதாக அறிவித்தது.

News image
Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: நாட்டின் மிகப்பெரிய கப்பல் போக்குவரத்து நிறுவனமான, ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, மார்ச் வரையான காலாண்டில், அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 118.53 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 404.60 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு 4வது காலாண்டில், நிறுவனம் ரூ. 185.14 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியிருந்தது.

அரசுக்குச் சொந்தமான இந்நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய், கடந்த ஆண்டின் இதே காலாண்டில் இருந்த ரூ. 1,400.55 கோடியிலிருந்து ரூ. 1,659.75 கோடியாக உயர்ந்த நிலையில், நிறுவனத்தின் செலவு ரூ. 1,242 கோடியிலிருந்து ரூ. 1,235.51 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.

நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு, பங்குக்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 1 வீதம் இறுதி ஈவுத்தொகையை அறிவித்துள்ளது.

Summary

Shipping Corporation of India posted a 118.53 per cent increase in consolidated net profit to Rs 404.60 crore in the March quarter.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

டி-மார்ட் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 19.2% உயர்வு!

டி-மார்ட் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 19.2% உயர்வு!

என்எஸ்டிஎல் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 8.4% உயர்வு!

என்எஸ்டிஎல் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 8.4% உயர்வு!

மாருதி சுசுகியின் 4வது காலாண்டு லாபம் 7% சரிவு!

மாருதி சுசுகியின் 4வது காலாண்டு லாபம் 7% சரிவு!

ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் வங்கியின் 4வது காலாண்டு லாபம் 5% உயர்வு!

ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் வங்கியின் 4வது காலாண்டு லாபம் 5% உயர்வு!

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு