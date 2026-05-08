ஸ்விக்கி 4வது காலாண்டு இழப்பு ரூ. 800 கோடியாக குறைவு!

ஸ்விக்கி, 2026 நிதியாண்டின் மார்ச் வரையான காலாண்டில் தனது ஒருங்கிணைந்த நிகர இழப்பு ரூ. 800 கோடியாகக் குறைந்திருப்பதாக அறிவித்தது.

புதுதில்லி: உணவு விநியோகம் மற்றும் விரைவு வர்த்தக நிறுவனமான ஸ்விக்கி, 2026 நிதியாண்டின் மார்ச் முடிய வரையான காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர இழப்பு ரூ. 800 கோடியாக குறைந்திருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.

இன்ஸ்டாமார்ட்-ஐ சொந்தமாகக் கொண்டுள்ள இந்நிறுவனம், கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 1,081 கோடி இழப்பைச் சந்தித்தது.

இக்காலாண்டில் நிறுவனத்தின் வருவாய், கடந்த ஆண்டு ரூ. 4,410 கோடியாக இருந்த நிலையில், தற்போது சுமார் 45 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 6,383 கோடியாக உள்ளது. 2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்தச் செலவு கடந்த ஆண்டு ஈட்டிய ரூ. 5,610 கோடியிலிருந்து உயர்ந்து ரூ. 7,448 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

Swiggy reported a narrowing of consolidated net loss to Rs 800 crore for March quarter FY26.

4வது காலாண்டில் ரூ. 64 கோடி லாபம் ஈட்டிய க்வெஸ் கார்ப்!

டி-மார்ட் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 19.2% உயர்வு!

என்எஸ்டிஎல் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 8.4% உயர்வு!

என்டிடிவி-யின் 4வது காலாண்டு நிகர இழப்பு அதிகரிப்பு!

