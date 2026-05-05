4வது காலாண்டில் ரூ. 64 கோடி லாபம் ஈட்டிய க்வெஸ் கார்ப்!

Updated On :5 மே 2026, 8:06 pm IST

மும்பை: பணியாளர் மற்றும் மனிதவளத் தீர்வுகள் வழங்கும் நிறுவனமான க்வெஸ் கார்ப், மார்ச் வரையான காலாண்டில் ரூ. 64.34 கோடி ஒருங்கிணைந்த லாபம் ஈட்டியிருந்தது.

கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனம் ரூ. 95.44 கோடி நஷ்டத்தை சந்தித்தது.

செயல்பாட்டு வருவாய், முந்தைய ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 3,656.42 கோடியாக இருந்த நிலையில், மதிப்பாய்வுக்குட்பட்ட காலாண்டில் இது 6.45 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 3,892.45 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

நிறுவனம், ஆண்டுக்கு ஆண்டு 19 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 312 கோடி ஈபிட்டா (EBITDA) ஈட்டியது மற்றும் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 10 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 230 கோடி நிகர லாபத்துடன் வலுவாக நிறைவு செய்தது.

பங்குதாரர்களுக்கு ஒரு பங்குக்கு ரூ. 3 சிறப்பு இடைக்கால ஈவுத்தொகை மற்றும் ஒரு பங்குக்கு ரூ. 3 இறுதி ஈவுத்தொகை வழங்க வாரியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

Quess Corp has posted a consolidated profit of Rs 64.34 crore during the March quarter.

