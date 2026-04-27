மஹிந்திரா ஹாலிடேஸ்: 4வது காலாண்டு லாபம் 43% சரிவு!

புதுதில்லி: மஹிந்திரா ஹாலிடேஸ் & ரிசார்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட், மார்ச் 31ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த 4வது காலாண்டில், அதன் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம், 43 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 41.49 கோடியாக இருப்பாதாக நிறுவனம் அறிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு, இதே காலாண்டில், நிறுவனம் ரூ. 72.94 கோடி ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் ஈட்டியிருந்தது.
4வது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மூலம் கிடைத்த வருவாய் ரூ. 820.29 கோடியாக இருந்தது. இதுவே கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 778.83 கோடியாக இருந்ததது. இதற்கிடையில், நிறுவனத்தின் மொத்தச் செலவுகள் ரூ. 778.65 கோடியாக இருந்த நிலையில், கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 704.7 கோடியாக இருந்தது.
மார்ச் 31 உடன் முடிவடைந்த முழு நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் ரூ. 67 கோடியாக இருந்தது. இதுவே கடந்த ஆண்டு ரூ. 125.95 கோடியாக இருந்தததாக மஹிந்திரா ஹாலிடேஸ் தெரிவித்தது.
2026 நிதியாண்டில் செயல்பாடுகள் மூலம் கிடைத்த ஒருங்கிணைந்த வருவாய் ரூ. 2,991.74 கோடியாக இருந்தது. இதுவே கடந்த ஆண்டு ரூ. 2,780.85 கோடியாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd reported a 43 per cent decline in consolidated profit after tax to Rs 41.49 crore in the fourth quarter ended on March 31, 2026.
தொடர்புடையது
ஆர்.பி.எல். வங்கியின் லாபம் மும்மடங்காக உயர்வு!
ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் வங்கியின் 4வது காலாண்டு லாபம் 5% உயர்வு!
டெக் மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 16% உயர்வு!
ஐசிஐசிஐ வங்கியின் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 9% உயர்வு!
