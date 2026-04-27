ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு: 1 டாலர் - ரூ. 94.15! 1 காசு உயர்வு!

மும்பை: மேற்கு ஆசியாவில் தீவிரமடைந்து வரும் பதற்றங்கள் மற்றும் விண்ணைத் தொடும் கச்சா எண்ணெய் விலை உள்ளிட்டவையால், இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ஒரு காசு உயர்ந்து ரூ. 94.15 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகாரன இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.25 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, பிறகு இது அதிகபட்சமாக ரூ. 94.11 வரையிலும், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 94.28 வரையிலும் ஏற்ற இறக்கத்தைச் சந்தித்தன. வர்த்தக முடிவில், அதன் முந்தைய நாள் நிறைவு விலையை விட 1 காசு உயர்ந்து ரூ. 94.15 ஆக நிலைபெற்றது.
வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து 5வது நாளாக தனது சரிவுப் போக்கை நீட்டித்து, டாலருக்கு நிகரான 15 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.16 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன.
The rupee settled on a flat note, registering gains of just one paisa to close at 94.15 against the US dollar on Monday.
