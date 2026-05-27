லிபர்ட்டி ஷூ: Q4 நிகர லாபம் 5.5% சரிவு!

லிபர்ட்டி ஷூ, 2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், அதன் நிகர லாபம் கடந்த ஆண்டை விட 5.5 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 5.29 கோடியாக இருப்பதாக அறிவித்தது.

Updated On :27 மே 2026, 9:22 am IST

புதுதில்லி: லிபர்ட்டி ஷூ லிமிடெட், 2026 நிதியாண்டின் மார்ச் வரையான காலாண்டில், அதன் நிகர லாபம் கடந்த ஆண்டை விட 5.5 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 5.29 கோடியாக இருப்பதாக அறிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ. 5.60 கோடி நிகர லாபத்தைப் ஈட்டியிருந்தது.

2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் 13 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 212.27 கோடியாக இருந்தது. இதுவே, கடந்த ஆண்டு, இதே காலாண்டில், நிறுவனத்தின் வருமானம் ரூ. 187.80 கோடியாக இருந்தது.

மார்ச் வரையான காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்தச் செலவுகள் 15.22 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 206.15 கோடியாக இருந்தது. 2026 நிதியாண்டு முழுவதற்கும் சேர்த்துப் பார்க்கையில், நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் 17.5 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 11.19 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.

மார்ச் 2026 அன்று முடிவடைந்த இந்த நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் 9.5 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 740.5 கோடியாகப் பதிவானது.

மும்பை பங்குச் சந்தையில், நேற்றைய வர்த்தகத்தின் முடிவில், லிபர்ட்டி ஷூ பங்கின் விலை ரூ. 250ஆக இருந்தது.

Liberty Shoes Ltd reported a 5.5 per cent on-year decline in net profit.

ரீநியூ எனர்ஜியின் லாபம் 75% சரிவு!

மும்பை இந்தியன்ஸ் தோற்றது ஏன்?: ஒரு பார்வை

