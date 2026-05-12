கனரா வங்கி லாபம் 10% குறைவு

பொதுத் துறையைச் சோ்ந்த கனரா வங்கி, கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் தனது தனிப்பட்ட நிகர லாபம் 10 சதவீதம் குறைந்து, ரூ.4,506 கோடியாக உள்ளது எனத் தெரிவித்துள்ளது.
பெங்களூரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கும் இந்த வங்கி, முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் ரூ.5,002.66 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியிருந்தது. லாபக் குறைவு குறித்த அறிவிப்பைத் தொடா்ந்து, பங்குச்சந்தையில் திங்கள்கிழமையன்று வங்கியின் பங்குகள் 3.72 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 129.35 என நிலைபெற்றது.
மதிப்பீட்டு காலாண்டில், வங்கியின் மொத்த வருவாய்யும் 1.85 சதவீதம் சரிந்து, ரூ.36,662 கோடியாக உள்ளது. இருப்பினும், முக்கிய வருவாய் ஆதாரமான வட்டி வருவாய் 4 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.9,808 கோடியை எட்டியுள்ளது. நிகர வாராக்கடன் விகிதம் 0.43 சதவீதத்தில் இருந்து 0.7 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.
முழு நிதியாண்டு நிலவரம்: காலாண்டு முடிவுகளில் லாபம் குறைந்திருந்தாலும், 2025-26 முழு நிதியாண்டில் வங்கியின் நிகர லாபம் 12.7 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.19,187 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. மொத்த வருடாந்திர வருவாய் ரூ.1.53 லட்சம் கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. முழு நிதியாண்டில் சாதகமான நிதிநிலையைத் தொடா்ந்து, பங்குதாரா்களுக்கு ஒரு பங்குக்கு தலா ரூ.4.20 ஈவுத்தொகை வழங்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
