மஹிந்திரா & மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு லாபம் 48.5% உயர்வு!

மும்பை: இந்தியாவின் முன்னணி ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்களின் ஒன்றான மஹிந்திரா & மஹிந்திரா லிமிடெட், மார்ச் வரையான காலாண்டில், நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் 48.5% உயர்ந்து ரூ. 5,259.91 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது. இந்த வளர்ச்சிக்கு வாகன மற்றும் விவசாயத் துறைகளே முக்கியக் காரணமாக அமைந்தன.
கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் ரூ. 3,541.85 கோடியாக இருப்பதாக மஹிந்திரா & மஹிந்திரா தெரிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு (2025-26) 4வது காலாண்டில் செயல்பாடுகள் மூலம் கிடைத்த ஒருங்கிணைந்த வருவாய் ரூ. 54,891.55 கோடியாக இருந்தது. இதுவே 2024-25 நிதியாண்டில், இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 42,585.67 கோடியாக இருந்தது.
நிறுவனத்தின் மொத்தச் செலவுகள் ரூ. 49,615.48 கோடியாக உயர்ந்துள்ள நிலையில், கடந்த ஆண்டு இது ரூ. 39,113.61 கோடியாக இருந்தது.
2025-26 நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் ரூ. 18,621.71 கோடியாக இருந்தது. இதுவே 2025 நிதியாண்டில் பதிவான ரூ. 14,073.17 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 32.32 சதவீதம் அதிகமாகும்.
2026 நிதியாண்டில் செயல்பாடுகள் மூலம் கிடைத்த ஒருங்கிணைந்த வருவாய் ரூ. 1,97,792.78 கோடியாக இருந்தது. இதுவே 2025 நிதியாண்டில் இது ரூ. 1,58,749.75 கோடியாக இருந்தது.
மார்ச் 2026 உடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான, இறுதி ஈவுத்தொகை தலா ரூ. 5 முகமதிப்பு கொண்ட ஒவ்வொரு பங்குக்கும் ரூ. 33 வீதம் வழங்குமாறு இயக்குநர்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.
Summary
Mahindra & Mahindra Ltd on reported a 48.5 per cent jump in consolidated profit after tax to Rs 5,259.91 crore during the March quarter.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
என்டிடிவி-யின் 4வது காலாண்டு நிகர இழப்பு அதிகரிப்பு!
மஹிந்திரா ஹாலிடேஸ்: 4வது காலாண்டு லாபம் 43% சரிவு!
டெக் மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 16% உயர்வு!
ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் லாபம் 10% உயர்வு!
வீடியோக்கள்
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமா? - வைகோ பேட்டி | TVK | Vijay | Vaiko
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு