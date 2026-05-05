இன்று மாலை கொளத்தூர் செல்கிறார் மு.க. ஸ்டாலின்!

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று கொளத்தூர் தொகுதிக்குச் செல்லவிருப்பது பற்றி...

Updated On :5 மே 2026, 3:35 pm IST

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று(மே 5) மாலை தனது கொளத்தூர் தொகுதிக்குச் செல்லவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் யாரும் எதிர்பாராத அளவுக்கு விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களிலும் திமுக கூட்டணி 73 தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி 53 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

தனிப்பெரும்பான்மை இல்லாவிட்டாலும் சில கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்க தவெக தயாராகி வருகிறது.

இதனிடையே கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அதிர்ச்சித் தோல்வி அடைந்தார். கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் 74,202 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபுவைவிட 8,795 வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார்.

இதையடுத்து தனக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி கூறும் விதமாக கொளத்தூர் தொகுதிக்கு ஸ்டாலின் இன்று மாலை செல்லவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

DMK President MK stalin visits kolathur constituency today

முதல்வர் ஸ்டாலினை தோற்கடித்த வி.எஸ். பாபு யார்?

திமுக வேட்பாளர்களுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!

கொளத்தூர் எனக்கு செல்லக் குழந்தை! முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம்!

எத்தனை பேர் வந்தாலும் திமுகவின் வெற்றியைத் தடுக்க முடியாது: முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்

