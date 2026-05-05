தவெக ஒரு 'சீட்' கூட பெறாத 8 மாவட்டங்கள்!

தமிழகத்தில் தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களில் தவெக ஒரு தொகுதியில்கூட வெற்றி பெறவில்லை.
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் யாரும் எதிர்பாராத அளவுக்கு விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. தனிப்பெரும்பான்மை இல்லாவிட்டாலும் சில கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்க தவெக தயாராகி வருகிறது.
திமுக கூட்டணி 73 தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி 53 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
வடக்கு, தெற்கு, மேற்கு மாவட்டங்களில் தவெக அதிக இடங்களை வென்றிருந்தாலும் தெற்கில் தென்காசி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை. சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் திமுக, அதிமுகவை வீழ்த்தி அதிக இடங்களில் வென்றுள்ளது தவெக. எனினும் தமிழகத்தில் 8 மாவட்டங்களில் இன்னும் கணக்கைத் தொடங்கவில்லை.
8 மாவட்டங்கள் என்னென்ன?
தென்காசியில் மொத்தமுள்ள 5 தொகுதிகளில் திமுக - 4, அதிமுக - 1 தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
அதேபோல கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மொத்தமுள்ள 6 தொகுதிகளில் திமுக 5, அதிமுக - 1 தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
திமுக பெற்றுள்ள 73 தொகுதிகளில் இந்த 2 மாவட்டங்களின் பங்கு அதிகம்.
அதேபோல அரியலூரில் அதிமுக - 2,
மயிலாடுதுறையில் திமுக - 3
நாகப்பட்டினத்தில் திமுக - 2, அதிமுக - 1
நீலகிரி திமுக - 2, அதிமுக - 1,
திருவாரூரில் திமுக - 2, அதிமுக - 2
விழுப்புரத்தில் திமுக - 3, அதிமுக -4 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதில் கூட்டணி கட்சிகளும் அடங்கும்.
தவெக 100க்கும் அதிகமான தொகுதிகளைப் பெற்றிருந்தாலும் இந்த 8 மாவட்டங்களில் தவெக ஒரு தொகுதியில்கூட வெற்றி பெறவில்லை.
Summary
TVK Fails to win Even a Single Seat in 8 Districts, Including Tenkasi and Kanyakumari
