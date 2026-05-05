நாளை ஆளுநரைச் சந்திக்க விஜய் நேரம் கேட்பு!தவெக சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவரானார் விஜய்! முதல்வராகிறார்!3 கட்சிகளில் போட்டியிட்ட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வெற்றி!யார் இந்த ரத்தன் பண்டிட்? விஜய்யின் பெரும் வெற்றியை முன்கணித்தவர்?117! பேரவையில் பெரும்பான்மை பெற என்ன செய்யப் போகிறார் விஜய்? தவெக உறுப்பினர்களை சென்னையில் தங்க வைக்க திட்டமா?இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!
தவெக ஒரு 'சீட்' கூட பெறாத 8 மாவட்டங்கள்!

8 மாவட்டங்களில் தவெக ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை என்பது பற்றி...

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் - IANS

Updated On :5 மே 2026, 1:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழகத்தில் தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களில் தவெக ஒரு தொகுதியில்கூட வெற்றி பெறவில்லை.

நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் யாரும் எதிர்பாராத அளவுக்கு விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. தனிப்பெரும்பான்மை இல்லாவிட்டாலும் சில கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்க தவெக தயாராகி வருகிறது.

திமுக கூட்டணி 73 தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி 53 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

வடக்கு, தெற்கு, மேற்கு மாவட்டங்களில் தவெக அதிக இடங்களை வென்றிருந்தாலும் தெற்கில் தென்காசி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை. சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் திமுக, அதிமுகவை வீழ்த்தி அதிக இடங்களில் வென்றுள்ளது தவெக. எனினும் தமிழகத்தில் 8 மாவட்டங்களில் இன்னும் கணக்கைத் தொடங்கவில்லை.

8 மாவட்டங்கள் என்னென்ன?

தென்காசியில் மொத்தமுள்ள 5 தொகுதிகளில் திமுக - 4, அதிமுக - 1 தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

அதேபோல கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மொத்தமுள்ள 6 தொகுதிகளில் திமுக 5, அதிமுக - 1 தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

திமுக பெற்றுள்ள 73 தொகுதிகளில் இந்த 2 மாவட்டங்களின் பங்கு அதிகம்.

அதேபோல அரியலூரில் அதிமுக - 2,

மயிலாடுதுறையில் திமுக - 3

நாகப்பட்டினத்தில் திமுக - 2, அதிமுக - 1

நீலகிரி திமுக - 2, அதிமுக - 1,

திருவாரூரில் திமுக - 2, அதிமுக - 2

விழுப்புரத்தில் திமுக - 3, அதிமுக -4 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதில் கூட்டணி கட்சிகளும் அடங்கும்.

தவெக 100க்கும் அதிகமான தொகுதிகளைப் பெற்றிருந்தாலும் இந்த 8 மாவட்டங்களில் தவெக ஒரு தொகுதியில்கூட வெற்றி பெறவில்லை.

TVK Fails to win Even a Single Seat in 8 Districts, Including Tenkasi and Kanyakumari

வரலாறு படைத்தது தவெக!தனிப்பெரும் கட்சியாக வெற்றி!

தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!

மன்னார்குடியில் தவெக, திமுக சறுக்கல்: அமமுக வெற்றி!

தவெக வெற்றி பெறுமா? அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பதில்

