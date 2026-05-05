தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-க்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கி நள்ளிரவையும் கடந்து நீடித்தது. 234 தொகுதிகளிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து அதிகாரபூர்வமாக முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆட்சியில் இருந்த திமுக கூட்டணி, 73 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று ஆட்சியை இழந்துள்ளது.
மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் திமுக 59, காங்கிரஸ் 5, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகியவை தலா 2, தேமுதிக 1 தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
234 தொகுதிகளைக் கொண்ட சட்டப்பேரவையில் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவை என்பதால், அதிகமாக 108 இடங்களில் வென்றுள்ள தவெக ஆட்சி அமைக்க தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. இதனால், சட்டப்பேரவையில் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினாலும், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் தவெகவுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. முதல்முறை தேர்தலை எதிர்கொண்ட தவெக 34.92% வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது.
அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதில் அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இது 21.21% வாக்குகளாகும். இக்கூட்டணியில் இடம்பெற்ற பாமக 4, பாஜக 1, அமமுக 1 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
முதல்முறை தேர்தலை சந்தித்துள்ள தவெக 34.92% வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக திமுக 24.19% வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது.
அதிமுக 21.21%, நாம் தமிழர் கட்சி 4%, பாஜக 2.97%, தேமுதிக 1.20%, விசிக 1.09%, வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது.
Vote counting has concluded in Tamil Nadu! TVK wins 108 seats; DMK wins 59
