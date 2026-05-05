தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!
தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!

தவெக 34%-க்கும் மேல் வாக்குகளைப் பெற்று அமோக வெற்றி...

தவெக தலைவர் விஜய்

Updated On :5 மே 2026, 2:07 am IST

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-க்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கி நள்ளிரவையும் கடந்து நீடித்தது. 234 தொகுதிகளிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து அதிகாரபூர்வமாக முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆட்சியில் இருந்த திமுக கூட்டணி, 73 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று ஆட்சியை இழந்துள்ளது.

மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் திமுக 59, காங்கிரஸ் 5, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகியவை தலா 2, தேமுதிக 1 தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

234 தொகுதிகளைக் கொண்ட சட்டப்பேரவையில் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவை என்பதால், அதிகமாக 108 இடங்களில் வென்றுள்ள தவெக ஆட்சி அமைக்க தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. இதனால், சட்டப்பேரவையில் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினாலும், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் தவெகவுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. முதல்முறை தேர்தலை எதிர்கொண்ட தவெக 34.92% வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது.

அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதில் அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இது 21.21% வாக்குகளாகும். இக்கூட்டணியில் இடம்பெற்ற பாமக 4, பாஜக 1, அமமுக 1 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

முதல்முறை தேர்தலை சந்தித்துள்ள தவெக 34.92% வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக திமுக 24.19% வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது.

அதிமுக 21.21%, நாம் தமிழர் கட்சி 4%, பாஜக 2.97%, தேமுதிக 1.20%, விசிக 1.09%, வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது.

Summary

Vote counting has concluded in Tamil Nadu! TVK wins 108 seats; DMK wins 59

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 4 தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி

கேரளத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது! காங்கிரஸ் 63, சிபிஎம் 26 இடங்களில் வெற்றி!

150 முதல் 200 இடங்களில் தவெக வெற்றி: செங்கோட்டையன் நம்பிக்கை

விசில் புரட்சி நடக்கும்; 200+ இடங்களில் தவெக வெல்லும்! செங்கோட்டையன்

