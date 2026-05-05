ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பத்தூரில் ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சரை தவெக வீழ்த்தியுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி 83,375 வாக்குகள் பெற்று, திமுக அமைச்சர் கே.ஆர். பெரியகருப்பனை ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2021 ஆம் ஆண்டு அமைந்த திமுக அமைச்சரவையில் முதலில் ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சராகவும், பின்னர் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சராகவும் கே.ஆர். பெரியகருப்பன் பதவி வகித்திருந்தார்.
இது போன்ற மிகக் குறைந்த வாக்கு வித்தியாசம், தேர்தல்களில் ஒவ்வொரு வாக்கும் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை உணர்த்துவது குறிப்பிடத்தக்கது.
As the counting of votes for the Tamil Nadu Assembly elections continues, Thaweka has narrowly defeated the DMK candidate in Tirupattur in Sivaganga district by a margin of just one vote.
