Dinamani
தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்தவெகவுக்கு ஆதரவு; திமுகவுடன் உறவு தொடரும்! - பெ. சண்முகம், மு. வீரபாண்டியன் பேட்டிமேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? காங்கிரஸ் தலைவர் வி.டி. சதீசன் எழுதிய புத்தகம் மே 9-இல் வெளியீடு!தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசை அமைக்க எந்தக் கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை: நயினார் நாகேந்திரன்தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!பிளஸ் 2 முடிவுகள் வெளியானது! 95.2% தேர்ச்சி!
/
வணிகம்

ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் 4வது காலாண்டு லாபம் 22% சரிவு!

நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் 22.22 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 1,255.63 கோடியாகப் இருப்பதாக ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா லிமிடெட் தெரிவித்தது.

News image

கோப்புப் படம்.

Updated On :54 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: தென் கொரிய வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ், அதன் அதிகரித்த செலவினங்களின் உள்ளிட்டவையால், மார்ச் வரையான காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் 22.22 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 1,255.63 கோடியாகப் இருப்பதாக ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா லிமிடெட் இன்று தெரிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனம் ரூ. 1,614.35 கோடி அளவிற்கு, ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் ஈட்டியிருப்பதாக, ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா லிமிடெட் தெரிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 17,940.28 கோடியாக இருந்த நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த மொத்தச் செயல்பாட்டு வருவாய், தற்போது ரூ. 18,916.15 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் குறிப்பிட்டது. மேலும், இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 15,974.46 கோடியாக இருந்த மொத்தச் செலவினங்கள், தற்போது ரூ. 17,571.66 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் தெரிவித்தது.

2025-26 நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் ரூ. 5,431.52 கோடியாக இருந்தது. இதுவே, 2024-25 நிதியாண்டில் பதிவான ரூ. 5,640.21 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது குறைவாகும்.

2025-26 நிதியாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த மொத்தச் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ. 70,763.33 கோடியாக இருந்தது. இதுவே, 2024-25 நிதியாண்டில் பதிவான ரூ. 69,192.89 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது அதிகமாகும்.

2025-26 நிதியாண்டிற்காக, தலா ரூ. 10 முகமதிப்பு கொண்ட ஒவ்வொரு பங்குக்கும் ரூ. 21 ஈவுத்தொகை வழங்க நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

Summary

Hyundai Motor India Ltd reported a 22.22 per cent decline in consolidated profit after tax at Rs 1,255.63 crore in the March quarter.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

எல்&டி 4வது காலாண்டு லாபம் 3% சரிவு!

எல்&டி 4வது காலாண்டு லாபம் 3% சரிவு!

மஹிந்திரா & மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு லாபம் 48.5% உயர்வு!

மஹிந்திரா & மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு லாபம் 48.5% உயர்வு!

மஹிந்திரா ஹாலிடேஸ்: 4வது காலாண்டு லாபம் 43% சரிவு!

மஹிந்திரா ஹாலிடேஸ்: 4வது காலாண்டு லாபம் 43% சரிவு!

ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம் லாபம் 13% உயர்வு!

ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம் லாபம் 13% உயர்வு!

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

25 நிமிடங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு