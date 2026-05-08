ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் 4வது காலாண்டு லாபம் 22% சரிவு!

புதுதில்லி: தென் கொரிய வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ், அதன் அதிகரித்த செலவினங்களின் உள்ளிட்டவையால், மார்ச் வரையான காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் 22.22 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 1,255.63 கோடியாகப் இருப்பதாக ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா லிமிடெட் இன்று தெரிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனம் ரூ. 1,614.35 கோடி அளவிற்கு, ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் ஈட்டியிருப்பதாக, ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா லிமிடெட் தெரிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 17,940.28 கோடியாக இருந்த நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த மொத்தச் செயல்பாட்டு வருவாய், தற்போது ரூ. 18,916.15 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் குறிப்பிட்டது. மேலும், இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 15,974.46 கோடியாக இருந்த மொத்தச் செலவினங்கள், தற்போது ரூ. 17,571.66 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் தெரிவித்தது.
2025-26 நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் ரூ. 5,431.52 கோடியாக இருந்தது. இதுவே, 2024-25 நிதியாண்டில் பதிவான ரூ. 5,640.21 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது குறைவாகும்.
2025-26 நிதியாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த மொத்தச் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ. 70,763.33 கோடியாக இருந்தது. இதுவே, 2024-25 நிதியாண்டில் பதிவான ரூ. 69,192.89 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது அதிகமாகும்.
2025-26 நிதியாண்டிற்காக, தலா ரூ. 10 முகமதிப்பு கொண்ட ஒவ்வொரு பங்குக்கும் ரூ. 21 ஈவுத்தொகை வழங்க நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.
Summary
Hyundai Motor India Ltd reported a 22.22 per cent decline in consolidated profit after tax at Rs 1,255.63 crore in the March quarter.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
எல்&டி 4வது காலாண்டு லாபம் 3% சரிவு!
மஹிந்திரா & மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு லாபம் 48.5% உயர்வு!
மஹிந்திரா ஹாலிடேஸ்: 4வது காலாண்டு லாபம் 43% சரிவு!
ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம் லாபம் 13% உயர்வு!
விடியோக்கள்
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு