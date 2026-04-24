ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம் லாபம் 13% உயர்வு!

ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறுவனம் அதன் லாபம் 13 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக இன்று தெரிவித்தது.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 3:04 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: மார்ச் முடிய வரையான காலாண்டில், ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறுவனத்தின் வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் 13 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 7,935 கோடியாகப் இருப்பதாக ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் இன்று தெரிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனம் ரூ. 7,022 கோடி அளவுக்கு வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் ஈட்டியிருந்தது.

இக்காலாண்டில் செயல்பாடுகள் வாயிலாக ஈட்டப்பட்ட வருவாய், கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இருந்த ரூ. 39,853 கோடியிலிருந்து 12.5 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 38,259 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஜியோவை உள்ளடக்கிய இந்த நிறுவனத்தின், ஒரு பயனருக்கான சராசரி வருவாய், கடந்த ஆண்டு இருந்த ரூ. 206.2லிருந்து, இக்காலாண்டில் 3.8 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 214ஆக அதிகரித்துள்ளது.

Summary

Jio Platforms posted a 13 per cent increase in profit after tax to Rs 7,935 crore in the March quarter.

எச்டிஎஃப்சி குழும நிதிநிலை முடிவுகள்: வங்கி லாபம் 8% உயா்வு; ஏஎம்சி லாபம் சரிவு

நடப்பு ஆண்டில் சா்க்கரை உற்பத்தி அதிகரிப்பு

எச்டிபி பைனான்சியல் சர்வீசஸ் லாபம் 41% உயர்வு!

ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் லாபம் 10% உயர்வு!

