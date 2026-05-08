ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 94.47! 25 காசுகள் சரிவு!

இன்றைய வர்த்தகத்தில் ரூபாய் மதிப்பு 25 காசுகள் சரிந்து, டாலருக்கு நிகரான ரூ. 94.47 என்ற நிலையில் நிறைவு.

Updated On :35 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: கடந்த இரண்டு வர்த்தக அமர்வுகளில் ஏற்றம் கண்டிருந்த இந்திய ரூபாய், அமெரிக்காவிற்கும் ஈரானுக்கும் இடையே ஹோர்முஸ் நீரிணை விவகாரத்தில் மீண்டும் எழுந்த பதற்றத்தின் காரணமாக, இன்றைய வர்த்தகத்தில் (வெள்ளிக்கிழமை) 25 காசுகள் சரிந்து, டாலருக்கு நிகரான ரூ. 94.47 என்ற நிலையில் நிறைவு பெற்றது.

ஹோா்முஸ் நீரிணை மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் அமெரிக்கா புதிய தாக்குதல்களை நடத்தியதன் மூலம் போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறிவிட்டதாக ஈரான் குற்றம் சாட்டியது. அதேவேளையில், போர்நிறுத்தம் இன்னும் அமலில் இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்தார். இந்த முரண்பட்ட சூழலால் முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

அமெரிக்கா-ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தம் குறித்த நம்பிக்கைக்கு மத்தியில் பீப்பாய்க்கு ஒன்றுக்கு 98 டாலர் வரை சரிந்திருந்த பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை, மத்திய கிழக்கு அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கான சாத்தியக்கூறுகளை முதலீட்டாளர்கள் மறுபரிசீலனை செய்ததால், பீப்பாய்க்கு ஒன்றுக்கு சுமார் 100 டாலர் என்ற நிலைக்கு சென்றது.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.58 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கிய பிறகு, தனது வலுவை இழந்து ரூ. 94.68 என்ற நிலையை எட்டியது. வர்த்தக முடிவில், அதன் ​​முந்தைய நாள் நிறைவு விலையை விட 25 காசுகள் சரிந்து, ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.47 என்ற நிலையில் வர்த்தகமானது.

Summary

The rupee depreciated 25 paise to close at 94.47 against the US dollar on Friday.

