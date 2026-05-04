ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.23! 39 காசுகள் சரிவு!

டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 39 காசுகள் சரிந்து ரூ.95.23 என்ற வரலாறு காணாத குறைந்த நிலையில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தன.

Updated On :4 மே 2026, 9:24 pm IST

மும்பை: மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் பதற்றங்கள், உலகச் சந்தையில் நிலவி வரும் நிலையற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தி, கச்சா எண்ணெய் விலையை உயர்வாக வைத்திருப்பதோடு, பணவீக்கம் மற்றும் பொருளாதார மந்தநிலை குறித்த அச்சங்களையும் கிளப்பியதால், இன்றைய வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 39 காசுகள் சரிந்து ரூ.95.23 என்ற வரலாறு காணாத குறைந்த நிலையில் நிறைவடைந்தன.

ஒரு பீப்பாய்க்கு 110 டாலர் என்ற அளவில் தொடர்ந்து நீடித்து வரும் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை, இந்தியாவைப் போன்ற எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யும் பொருளாதாரங்களின் மீது தொடர்ந்து அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து, அதிகரித்து வரும் அரசியல் நிச்சயமற்ற சூழலுக்கு மத்தியில், வெளிநாட்டு மூலதனம் தொடர்ந்து வெளியேறி வருவதும் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை வெகுவாக பாதித்தது.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.95 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, பிறகு அதன் மதிப்பை இழந்து, முந்தைய வர்த்தக முடிவிலிருந்து 39 காசுகள் சரிந்து, இறுதியில் ரூ. 95.23 என்ற நிலையில் நிலைபெற்றது.

முன்னதாக, கடந்த வாரம் வியாழக்கிழமையன்று டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 94.84 என்ற நிலையில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.

