Dinamani
அதிக வேட்பாளர்களைக் கொண்ட கரூரில் எத்தனை வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்! பொறியியல் கல்வியில் இரண்டு படிப்புகளுக்குக் கூடுதல் மவுசு! ஏன்?தமிழ்நாடு மகிளா காங்கிரஸ் தலைவர் விலகல்!மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்கக்கோரிய ராமதாஸின் மனு தள்ளுபடி! மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக நிதீஷ் குமார் பதவியேற்றார்! தமிழ்நாடு தலை குனியாது! முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உறுதி!
/
வணிகம்

ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 92.68! 17 காசுகள் சரிவு!

டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 17 காசுகள் சரிந்து ரூ.92.68ஆக நிறைவடைந்தன.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 1:00 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: உலகளாவிய பதற்றங்கள், குறிப்பாக அமெரிக்கா-ஈரான் இடையிலான மோதல் குறித்த அச்சத்தால், இன்றையை வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு தனது தொடக்க பொழிவை இழந்து, 17 காசுகள் சரிந்து ரூ.92.68ஆக நிறைவடைந்தன.

அதிகரித்து வரும் அரசியல் நிச்சயமற்ற சூழலுக்கு மத்தியில், வங்கிகள் தங்கள் வர்த்தக நிலைகளை 100 மில்லியன் டாலர்களுக்குள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற ரிசர்வ் வங்கியின் உத்தரவுக்கான காலக்கெடு இன்று முடிவடைவதால், ரூபாயின் மதிப்பில் அதிக ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.92.58 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, பிறகு சரிந்து, வர்த்தக நேரத்தின் இடையே ரூ.92.76 என்ற குறைந்தபட்ச நிலையைும் ரூ.​​92.41 என்ற அதிகபட்ச நிலையை எட்டியது. பிறகு அதன் முந்தைய நாள் நிறைவு நிலையிலிருந்து 17 காசுகள் சரிந்து ரூ.92.68ஆக நிலைபெற்றது.

நேற்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் என்று சற்று உயர்ந்து ரூ.92.51 என்ற நிலையில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தன.

Summary

The rupee pared initial gains and settled for the day 17 paise lower at 92.68 against the US dollar on Friday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

1 டாலர் - ரூ. 94.05! 29 காசுகள் சரிந்தது!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 35 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.88 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 82 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.71ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 18 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.58 ஆக நிறைவு!

