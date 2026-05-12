ரூபாய் மதிப்பு வரலாறு காணாத சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.63! 35 காசுகள் சரிவு!

மும்பை: அமெரிக்கா-ஈரானுக்கும் இடையே மீண்டும் பதற்றம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக, இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகாரன இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 35 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.63 என்ற வரலாறு காணாத சரிவில் நிறைவடைந்தன.
அமெரிக்க ஆதரவு பெற்ற சமாதானத் திட்டத்திற்கு, தெஹ்ரான் அளித்த சமீபத்திய பதிலை அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று நிராகரித்ததைத் தொடர்ந்து, 10 வாரங்களாக நீடித்து வந்த இந்த மோதல் உலகளாவிய விநியோகத்தை மேலும் இறுக்கமாக கூடும் என்ற அச்சத்தில் இருப்பதாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
கச்சா எண்ணெய் விலை நீண்ட காலத்திற்கு உயர்ந்த நிலையில் இருந்தால், இந்தியாவின் வர்த்தப் பற்றாக்குறை மோசமடையக்கூடும் என்பதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வார இறுதியில் தெரிவித்த கருத்துகளுக்கு ஒரு நுட்பமான ஒப்புதலாகவே சந்தை வர்த்தகர்கள் கருதி உள்ளனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.57 என்ற அளவில் தொடங்கி, மேலும் சரிந்து, டாலருக்கு நிகரான ரூ. 95.74 என்ற வரலாறு காணாத குறைந்தபட்ச அளவை எட்டியது. பிறகு அதன் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 35 காசுகள் சரிந்து, இறுதியில் ரூ. 95.63 என்ற புதிய சாதனை குறைந்தபட்ச அளவில் நிலைபெற்றது.
நேற்றை வர்த்தகத்தில் (திங்கள்கிழமை) டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 79 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.28 என்ற புதிய சாதனை குறைந்தபட்ச அளவில் இருந்தது.
The rupee depreciated 35 paise to close at an all-time low of 95.63 against the US dollar on Tuesday.
