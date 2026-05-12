Dinamani
நீட் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம்: சிபிஐ வழக்குப் பதிவு!கருப்பு திரைப்பட சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி: முதல்வர் விஜய்க்கு படக்குழு நன்றி! பனையூர் அலுவலகத்தில் தவெக எம்எல்ஏக்கள், நிர்வாகிகளுடன் முதல்வர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனைதவெக அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமனம்!இபிஎஸ் தலைமையிலானதே உண்மையான அதிமுக: திருமாவளவன் எடப்பாடி பழனிசாமியை விஜய் சந்திக்க வேண்டும்: திருமாவளவன் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் பி.எஸ்.ராமன் ராஜிநாமா!தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!சி.வி. சண்முகம் அணி எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!ஒரு தலித் முதல்வராகும் அளவுக்கு தமிழ்ச் சமூகம் இன்னும் தயாராகவில்லை! திருமாவளவன்ஐயூஎம்எல் தலைவரைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற முதல்வர் விஜய்!
/
வணிகம்

ரூபாய் மதிப்பு வரலாறு காணாத சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.63! 35 காசுகள் சரிவு!

டாலருக்கு நிகாரன இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 35 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.63 என்ற வரலாறு காணாத சரிவில் நிறைவு.

News image
Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: அமெரிக்கா-ஈரானுக்கும் இடையே மீண்டும் பதற்றம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக, இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகாரன இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 35 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.63 என்ற வரலாறு காணாத சரிவில் நிறைவடைந்தன.

அமெரிக்க ஆதரவு பெற்ற சமாதானத் திட்டத்திற்கு, தெஹ்ரான் அளித்த சமீபத்திய பதிலை அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று நிராகரித்ததைத் தொடர்ந்து, 10 வாரங்களாக நீடித்து வந்த இந்த மோதல் உலகளாவிய விநியோகத்தை மேலும் இறுக்கமாக கூடும் என்ற அச்சத்தில் இருப்பதாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

கச்சா எண்ணெய் விலை நீண்ட காலத்திற்கு உயர்ந்த நிலையில் இருந்தால், இந்தியாவின் வர்த்தப் பற்றாக்குறை மோசமடையக்கூடும் என்பதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வார இறுதியில் தெரிவித்த கருத்துகளுக்கு ஒரு நுட்பமான ஒப்புதலாகவே சந்தை வர்த்தகர்கள் கருதி உள்ளனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.57 என்ற அளவில் தொடங்கி, மேலும் சரிந்து, டாலருக்கு நிகரான ரூ. 95.74 என்ற வரலாறு காணாத குறைந்தபட்ச அளவை எட்டியது. பிறகு அதன் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 35 காசுகள் சரிந்து, இறுதியில் ரூ. 95.63 என்ற புதிய சாதனை குறைந்தபட்ச அளவில் நிலைபெற்றது.

நேற்றை வர்த்தகத்தில் (திங்கள்கிழமை) டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 79 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.28 என்ற புதிய சாதனை குறைந்தபட்ச அளவில் இருந்தது.

Summary

The rupee depreciated 35 paise to close at an all-time low of 95.63 against the US dollar on Tuesday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ரூபாய் மதிப்பு வரலாறு காணாத சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.31! 82 காசுகள் சரிவு!

ரூபாய் மதிப்பு வரலாறு காணாத சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.31! 82 காசுகள் சரிவு!

ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 94.47! 25 காசுகள் சரிவு!

ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 94.47! 25 காசுகள் சரிவு!

ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.25! 2 காசுகள் சரிவு!

ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.25! 2 காசுகள் சரிவு!

ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.23! 39 காசுகள் சரிவு!

ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.23! 39 காசுகள் சரிவு!

விடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

34 நிமிடங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு