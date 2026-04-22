ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 94! 39 காசுகள் சரிவு!

ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து 3வது நாளாக வலுவிழந்தது, 39 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.83ஆக நிலைபெற்றது.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 11:36 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: அமெரிக்க-ஈரான் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மை, மேற்கு ஆசியவில் மோதல் தணியும் என்ற நம்பிக்கை சிதைந்த நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்ததால், ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து 3வது நாளாக வலுவிழந்தது, 39 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.83ஆக நிலைபெற்றது.

உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தைகளில் ஏற்பட்ட தீவிர விற்பனை மற்றும் தொடர்ந்து வெளியேறி வரும் வெளிநாட்டு நிதி உள்ளிட்டவையால், இந்திய ரூபாயின் மீதான அழுத்தம் அதிகரித்ததாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.93.69 என்ற அளவில் வர்த்தகம் தொடங்கி, பிறகு டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.93.87 என்ற குறைந்தபட்ச நிலையைத் எட்டியது. இறுதியாக ரூபாய் மதிப்பு அதன் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 39 காசுகள் சரிந்து வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.

ரூபாய் மதிப்பு, நே்றைய முன்தினம் (திங்கள்கிழமை) 25 காசு சரிந்தம், மறு நாள் (செவ்வாய்க்கிழமை) வர்த்தகத்தில் 28 காசுகள் சரிந்து டாலருக்கு நிகராக ரூ.93.44 ஆக இருந்தது.

Summary

The rupee weakened for the third straight session, losing 39 paise to settle at 93.83 against the US dollar on Wednesday.

தொடர்புடையது

ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு: 1 டாலர் - ரூ. 93.15! 20 காசுகள் உயர்வு!

ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 93.32! 49 காசுகள் சரிவு!

ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 92.68! 17 காசுகள் சரிவு!

1 டாலர் - ரூ. 94.05! 29 காசுகள் சரிந்தது!

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
