1 டாலர் - ரூ. 94.05! 29 காசுகள் சரிந்தது!

இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 29 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.05 என்ற புதிய வரலாற்றுச் சரிவு நிலையில் நிறைவடைந்தன.

Updated On :25 மார்ச் 2026, 12:43 pm

மும்பை: அந்நிய நிறுவன முதலீடுகள் தொடர்ந்து வெளியேறி வருவதும் மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் பதற்றமான சூழல் உள்ளிட்டவை, முதலீட்டாளர்களைத் தொடர்ந்து கவலையில் ஆழ்த்திய நிலையில், இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 29 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.05 என்ற புதிய வரலாற்றுச் சரிவு நிலையில் நிறைவடைந்தன.

சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட சரிவு, அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு சரிவு மற்றும் உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தையில் நிலவிய வரும் சாதகமான சூழல் ஆகியவைற்றால் இந்திய ரூபாய்க்கு எவ்விதமான பலனளிக்கவில்லை என்று அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணிச் சந்தையில், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகாரன இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 93.94 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. பிறகு ரூ. 93.86 முதல் ரூ. 94.08 என்ற நிலையில் வர்த்தகமாகி, இறுதியில் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 29 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.05 என்ற புதிய வரலாற்றுச் சரிவில் நிலைபெற்றது.

நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 23 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.76 என்ற நிலையில் நிறைவடைந்தன.

தொடர்புடையது

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 35 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.88 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 82 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.71ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 18 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.58 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 12 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.40 ஆக நிறைவு!

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS
