பாரதி ஏர்டெல் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 7,325 கோடியாக சரிவு!

புதுதில்லி: தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான பாரதி ஏர்டெல், 2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 33.5 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 7,325 கோடியாக இருப்பதாக இன்று தெரிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த லாபம் ரூ. 11,021.8 கோடியாக இருந்தது.
இந்தியாவின் 2வது மிகப்பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ஏர்டெல்லின் செயல்பாடுகள் வாயிலாகக் கிடைத்த வருவாய், கடந்த ஆண்டில் ரூ. 47,876.2 கோடியாக இருந்த நிலையில், 2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில் இது 15.6 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 55,383.2 கோடியாக உள்ளது.
காலாண்டு அடிப்படையில் ஒப்பிடுகையில், நிறுவனத்தின் லாபம் மற்றும் வருவாய் முறையே 10.4 சதவீதம் மற்றும் 2.5 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, ஏர்டெல்லின் செயல்பாடுகள் வாயிலாகக் கிடைத்த வருவாய் 7.7 சதவீதம் வளர்ந்து ரூ. 39,566 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
அதிகரித்த வருவாய் திறன் மற்றும் விரிவடைந்து வரும் வாடிக்கையாளர் தளம் ஆகியவற்றால், நிறுவனத்தின் மொபைல் சேவை வருவாய் 8.3 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு ஒரு நபருக்கான சராசரி வருவாய் ரூ. 245 ஆக இருந்த நிலையில், இந்தக் காலாண்டில் பாரதி ஏர்டெல்லின் ஒரு நபருக்கான சராசரி வருவாய் ரூ. 257 ஆக உள்ளது.
2026 நிதியாண்டு முழுவதற்கும், ஏர்டெல்லின் லாபம் 20.4 சதவீதம் சரிந்துள்ளது. இதுவே 2025 நிதியாண்டில் ரூ. 33,556 கோடியிலிருந்து ரூ. 26,695 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.
2026 நிதியாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் 21.9 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 2,10,972.8 கோடியாக உள்ளது.
Summary
Bharti Airtel on Wednesday reported a 33.5 per cent decline in consolidated net profit to Rs 7,325 crore for the January-March quarter of FY26.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா 4வது காலாண்டு லாபம் இரட்டிப்பு!
டி-மார்ட் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 19.2% உயர்வு!
என்எஸ்டிஎல் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 8.4% உயர்வு!
டெக் மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 16% உயர்வு!
விடியோக்கள்
Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு