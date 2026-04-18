ஆன்லைனில் ஜிஎஸ்டி எண் பதிவு செய்வது எப்படி?

ஆன்லைனில் ஜிஎஸ்டி எண் பதிவு செய்யும் முறை பற்றிய விளக்கம்.

ஜிஎஸ்டி பதிவு - IANS

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 9:41 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நாடு முழுவதும் நடைமுறையில் உள்ள சரக்கு சேவை வரி எனப்படும் ஜிஎஸ்டி எண் கோரி ஆன்லைன் மூலம் வணிகர்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

ஜிஎஸ்டி பதிவு செயல்முறை இணையவழி அடிப்படையிலேயே செய்யப்படுவதால் மிகவும் எளிதானது. gst.gov.in என்ற அரசு இணையதளத்தில் ஜிஎஸ்டி எண் கோரி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

வணிகர்கள், தொழில்முனைவோர், வரி தாக்கல் செயல்முறையை எளிதாக்குவதற்காக, நிதி அமைச்சகம் (MoF) ஜிஎஸ்டி பதிவு செயல்முறையை அண்மையில் எளிமைப்படுத்தியுள்ளது.

ஆண்டு விற்றுமுதல் ரூ.20 லட்சத்துக்கு அதிகமாக இருக்கும் (மாநிலம் மற்றும் விநியோக வகையைப் பொறுத்து இந்தத் தொகை ரூ.40 லட்சம் அல்லது ரூ.10 லட்சம் என மாறுபடும்) ஒவ்வொரு வணிகத்துக்கும் ஜிஎஸ்டி-க்கு பதிவு கட்டாயம்.

கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் மேற்கொள்ளப்பட்ட புதிய மாற்றங்களின் அடிப்படையில் தேவையற்ற ஆவணங்கள் கேட்பது மாற்றப்பட்டு, ஜிஎஸ்டி கோரி விண்ணப்பிப்பது எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு ஜிஎஸ்டி இணையதளத்துக்குச் செல்ல வேண்டும். அதில், சேவைகள் என்பதை கிளிக் செய்து பதிவு என்பதில் புதிய பதிவு என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

அதில், எந்த வகையான வரி செலுத்துவோர் என்பதை தெரிவு செய்துவிட்டு, வணிகர் தன்னுடைய மாநிலம் மற்றும் மாவட்டத்தை உள்ளிடவும்.

பிறகு வணிக நிறுவனத்தின் பெயர், பான் அட்டை எண், மின்னஞ்சல் முகவரி, செல்போன் எண், கேப்சா எண் ஆகியவற்றை நிரப்பினால், செல்போன் எண்ணுக்கு ஓடிபி வரும். அதனை உள்ளிடவும்.

இடையே, பான் அட்டை இல்லாதவர்கள் அங்கிருந்தே விண்ணப்பிக்கவும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.

பிறகு, மின்னஞ்சல் மற்றும் செல்போன் எண்ணுக்கு வரும் இரண்டு ஓடிபிகளை சரியாக உள்ளிட்டு, தொடரவும். ஓடிபி வராவிட்டால் மீண்டும் அனுப்பவும் என்ற வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

சப்மிட் செய்ததும் விண்ணப்பித்த வணிகருக்கு 15 இலக்க டிஆர்என் என்ற தற்காலிக பதிவு எண் கிடைக்கும். இந்த எண் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் மற்றும் செல்போன் எண்ணுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். அந்த டிஆர்என் எண்ணை குறித்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

முதல் விண்ணப்பப் பதிவு நிறைவு பெற்றதும் அடுத்த 15 நாள்ளுக்குள் இரண்டாம் பகுதியை டிஆர்என் எண்ணைப் பயன்படுத்தி நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

தற்போது அதே சேவை பிரிவில் - பதிவு - டிஆர்என் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தவும். அதில் 15 இலக்க டிஆர்என் உள்ளிட்டு கேப்சாவை உள்ளிடவும். பிறகு, உங்கள் செல்போன் எண்ணுக்கு ஓடிபி வரும், அதனை சரியாக உள்ளிடவும்.

செல்போன் ரீ-சார்ஜ் திட்டங்கள் 30 நாள்களாக அதிகரிக்குமா?

ஒரே பதிவு எண்ணில் 2 காா்கள்; ஒருவா் கைது

இருவேறு சம்பவங்களில் இணையவழியில் ரூ.16 லட்சம் மோசடி

செருப்பில் செல்போன்.. எய்ம்ஸ் தேர்வில் சிக்கிய மாணவர்

