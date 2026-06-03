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தமிழ்நாடு

3-வது நாளாக ஒரே விலையில் தங்கம்! வெள்ளி விலை?

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

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தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் - PTI

Updated On :3 ஜூன் 2026, 10:03 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் தொடர்ந்து 2-வது நாளாக மாற்றமில்லை.

சர்வதேச போர்ப் பதற்றம், உலகப் பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட காரணங்களினால் தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.

இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.130 குறைந்து ரூ.14,500-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து ரூ.1,16,000-க்கும் விற்பனையானது.

நேற்று(செவ்வாய்) தங்கத்தின் விலையில் மாற்றமில்லை.

தொடர்ந்து இன்றும்(புதன்கிழமை) தங்கத்தின் விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகிறது.

ஒரு கிராம் ரூ.14,500-க்கும் ஒரு சவரன் ரூ.1,16,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதனால் 3 ஆவது நாளாக தங்கம் இதே விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 290-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.90 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த 5 நாள்களாக (மே 30 முதல் இதே விலை) வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.

Summary

Chennai live gold and silver rate today (june 3)

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