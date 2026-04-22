டெஸ்லா - ஒய் எல்: புதிய வேரியண்ட் அறிமுகம்!

டெஸ்லா நிறுவனம் தனது புதிய எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவி வேரியண்ட் ஒய் எல் (YL) ஆடம்பர அம்சங்களுடன் இந்தியாவில் இன்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
6 இருக்கைகள் கொண்ட அமைப்பில் வரும் இந்த காரின் விலை ரூ. 61.99 லட்சம் என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது டெஸ்லா.
வெறும் 5 வினாடிகளில் மணிக்கு பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து 100 கி.மீ வேகத்தை எட்டும். இதன் அதிகபட்ச வேகம் மணிக்கு 201 கி.மீ ஆகும். நீண்ட வீல்பேஸ் கொண்ட வேரியண்ட் என்பதால், அதிக இடவசதியை வழங்கும்.
இன்று முதல் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் முன்பதிவு தொடங்கும் என்று நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. அதே வேளையில், வாடிக்கையாளர்கள் நாளை (வியாழக்கிழமை) முதல் பி.கே.சி - மும்பை, ஏரோசிட்டி - புதுதில்லி மற்றும் ஆர்க்கிட் வணிகப் பூங்கா ஆகிய இடங்களில் அமைந்துள்ள டெஸ்லா மையங்களில் எங்களின் புதிய வாகனத்தை நேரில் சென்று பார்வையிடலாம் என்றது நிறுவனம்.
Tesla on Wednesday unveiled its Model Y L in India.
