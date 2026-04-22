Dinamani
திருச்சூர் வெடிவிபத்து! பட்டாசுக்குத் தடை விதிப்பது நோக்கமல்ல: முன்னாள் நீதிபதிசட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கத்தில் ரூ. 1000 கோடி பறிமுதல்!பயங்கரவாதி மோடி! கார்கே பதிலளிக்க தேர்தல் ஆணையம் 24 மணிநேரம் கெடு!கள்ள ஓட்டுக்காக சூரத் - மேற்கு வங்கம் இடையே சிறப்பு ரயில்! பாஜக மீது திரிணமூல் புகார்!தாம்பரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல்: மாற்று சாலையைப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தல்!கியூட்-முதுகலை 2026 தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? நாளை வாக்குப்பதிவு! சென்னையில் வெய்யில் சதமடிக்கலாம்! எச்சரிக்கை
/
வணிகம்

டெஸ்லா - ஒய் எல்: புதிய வேரியண்ட் அறிமுகம்!

டெஸ்லா நிறுவனம் தனது புதிய எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவி வேரியண்ட் ஒய் எல்-ஐ இந்தியாவில் இன்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Tesla Model Y L

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 1:39 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டெஸ்லா நிறுவனம் தனது புதிய எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவி வேரியண்ட் ஒய் எல் (YL) ஆடம்பர அம்சங்களுடன் இந்தியாவில் இன்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

6 இருக்கைகள் கொண்ட அமைப்பில் வரும் இந்த காரின் விலை ரூ. 61.99 லட்சம் என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது டெஸ்லா.

வெறும் 5 வினாடிகளில் மணிக்கு பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து 100 கி.மீ வேகத்தை எட்டும். இதன் அதிகபட்ச வேகம் மணிக்கு 201 கி.மீ ஆகும். நீண்ட வீல்பேஸ் கொண்ட வேரியண்ட் என்பதால், அதிக இடவசதியை வழங்கும்.

இன்று முதல் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் முன்பதிவு தொடங்கும் என்று நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. அதே வேளையில், வாடிக்கையாளர்கள் நாளை (வியாழக்கிழமை) முதல் பி.கே.சி - மும்பை, ஏரோசிட்டி - புதுதில்லி மற்றும் ஆர்க்கிட் வணிகப் பூங்கா ஆகிய இடங்களில் அமைந்துள்ள டெஸ்லா மையங்களில் எங்களின் புதிய வாகனத்தை நேரில் சென்று பார்வையிடலாம் என்றது நிறுவனம்.

Summary

Tesla on Wednesday unveiled its Model Y L in India.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 681 கி.மீ. பயணம்! டெஸ்லா மாடல் ஒய் எல் 3 மின்சார கார் அறிமுகம்!

10 நிமிடம் சார்ஜ் செய்தால் 300 கி.மீ. பயணம்! 1 மணி நேரத்தில் 3,100 மின்சார கார்கள் முன்பதிவு!

6500mAh பேட்டரியுடன் வெளியான விவோ ஒய் 11, விவோ ஒய் 21

ஸ்ரீராம் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸின் புதிய மருத்துவக் காப்பீடு அறிமுகம்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

36 நிமிடங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

47 நிமிடங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு