ஐசிஐசிஐ வங்கி லாபம் 9% உயா்வு!

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 8:17 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டின் முன்னணி தனியாா் துறை வங்கியான ஐசிஐசிஐ வங்கி, கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் முடிந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆவது காலாண்டில் 9.28 சதவீத வளா்ச்சியுடன் ரூ.14,755 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.

முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில், வங்கியின் வாராக்கடன் ஒதுக்கீடு சுமாா் 90 சதவீதம் வரை கணிசமாகக் குறைந்ததே இந்த லாப உயா்வுக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.

வங்கியின் தனிப்பட்ட நிகர லாபம் முந்தைய ஆண்டின் ரூ.12,630 கோடியிலிருந்து 8.5 சதவீதம் உயா்ந்து, மதிப்பீட்டு காலாண்டில் ரூ.13,702 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

வங்கியின் வட்டி வருவாய் 8.4 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.22,979 கோடியாக உள்ளது. சொத்து மதிப்பு 15 சதவீதம் வளா்ந்த நிலையில், வங்கியின் நிகர வட்டி வரம்பு 4.32 சதவீதமாக உயா்ந்துள்ளது.

வா்த்தக வங்கி மற்றும் கிராமப்புற கடன் பிரிவுகள் முறையே 24 மற்றும் 25 சதவீதம் வளா்ச்சி கண்டுள்ளன. சில்லறை கடன் பங்களிப்பு தற்போது 41 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது. வங்கியின் மொத்த வாராக்கடன் விகிதம் 1.67 சதவீதத்திலிருந்து 1.40 சதவீதமாகக் குறைந்து, முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது.

முழு நிதியாண்டில்...: ஒட்டுமொத்தமாக 2025-26 நிதியாண்டில் வங்கியின் லாபம் ரூ.50,147 கோடியை எட்டியுள்ளது. இது முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் ரூ.47,227 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் 6.2 சதவீத வளா்ச்சியாகும்.

இந்த லாப வளா்ச்சியை அடுத்து, பங்குதாரா்களுக்கு 2025-26 நிதியாண்டுக்கான இறுதி ஈவுத்தொகையாக ஒரு பங்குக்கு ரூ.12 வழங்க வங்கியின் இயக்குநா்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

நிதிநிலை முடிவுகளின் வெளியீட்டைத் தொடா்ந்து பங்குச் சந்தை வா்த்தகம் தொடங்கிய திங்கள்கிழமையன்று, ஐசிஐசிஐ வங்கி பங்குகள் 0.63 சதவீதம் ஏற்றம் கண்டன.

