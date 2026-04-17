ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சா் லாபம் உயா்வு

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சா் நிறுவனம், கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் நிறைவடைந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆவது காலாண்டில் ரூ.3.22 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.
இது முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ஈட்டிய ரூ.3.2 கோடியிலிருந்து சற்று அதிகமாகும். அதேநேரம் சில குறிப்பிட்ட கால ஒப்பந்தங்கள் முடிவடைந்ததன் காரணமாக, நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் முந்தைய ஆண்டின் ரூ.18.94 கோடியிலிருந்து ரூ.13.72 கோடியாகச் சரிவைக் கண்டுள்ளது.
முழு நிதியாண்டில்....: ஒட்டுமொத்தமாக 2025-26 நிதியாண்டின் நிறுவனத்தின் வருவாய் ரூ.68.61 கோடியாகவும், நிகர லாபம் ரூ.12.39 கோடியாகவும் உள்ளது.
இதையடுத்து கடந்த நிதியாண்டுக்கு ரூ.10 மதிப்புள்ள முழுமையாகச் செலுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு பங்குக்கும் ரூ.3.50-ஐ ஈவுத்தொகையாக வழங்க நிறுவனத்தின் இயக்குநா்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது. அதன்படி, மொத்தம் ரூ.5.28 கோடி ஈவுத்தொகையாக வழங்கப்படவுள்ளது.
