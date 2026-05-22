ரிலையன்ஸ் பவர் 4வது காலாண்டு இழப்பு ரூ. 494 கோடி!

மார்ச் உடன் முடிவடைந்த 4வது காலாண்டில், ரிலையன்ஸ் பவர் ரூ. 494 கோடி இழப்பைச் சந்தித்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

Updated On :22 மே 2026, 9:33 pm IST

புதுதில்லி: மார்ச் உடன் முடிவடைந்த 4வது காலாண்டில், ரிலையன்ஸ் பவர் நிறுவனம் ரூ. 494 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு, இதே காலாண்டில், நிறுவனம் ரூ. 125.57 கோடி அளவிலான ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் பதிவு செய்தது.

மதிப்பாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட 4வது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ. 1,946.33 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு இது ரூ. 2,065.64 கோடியாக இருந்தது.

2024-25 நிதியாண்டில் ரூ. 2,947.83 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியிருந்த நிலையில், 2025-26 நிதியாண்டில் நிறுவனம் ரூ. 336.89 கோடி இழப்பைச் சந்தித்துள்ளதாக அறிவித்தது.

கடந்த நிதியாண்டில் ரூ. 8,257.04 கோடியாக இருந்த நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய், 2026 நிதியாண்டில் ரூ. 7,988.52 கோடியாகச் சரிந்துள்ளது.

Reliance Power has reported a consolidated net loss of Rs 494 crore.

காட்ஃப்ரே பிலிப்ஸ் இந்தியா 4வது காலாண்டு லாபம் 86% உயர்வு!

