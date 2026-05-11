அனந்த் ராஜ் 4வது காலாண்டு லாபம் 25% உயர்வு!

புதுதில்லி: ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான அனந்த் ராஜ் லிமிடெட், மார்ச் 2026 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டில், அதன் வருவாய் அதிகரித்ததன் காரணமாக, அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 25 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 148.71 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் ரூ. 118.79 கோடியாக இருந்தது.
இதற்கிடையில், ஜனவரி முதல் மார்ச் 2025-26 காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய், கடந்த ஆண்டு இருந்த ரூ. 550.90 கோடியிலிருந்து உயர்ந்து ரூ. 675.41 கோடியாக உள்ளது.
2025-26 நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் லாபம், கடந்த ஆண்டில் இருந்த ரூ. 425.82 கோடியிலிருந்து உயர்ந்து ரூ. 557.02 கோடியாக வளர்ந்துள்ளது.
நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ. 2,100.28 கோடியிலிருந்து அதிகரித்து ரூ. 2,579.08 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
Summary
Real estate firm Anant Raj Ltd reported a 25 per cent increase in consolidated net profit.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
டி-மார்ட் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 19.2% உயர்வு!
என்எஸ்டிஎல் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 8.4% உயர்வு!
மாருதி சுசுகியின் 4வது காலாண்டு லாபம் 7% சரிவு!
டெக் மஹிந்திரா 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 16% உயர்வு!
விடியோக்கள்
நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33
தினமணி செய்திச் சேவை
விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
தினமணி செய்திச் சேவை
கருப்பு டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு