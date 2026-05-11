வணிகம்

அனந்த் ராஜ் 4வது காலாண்டு லாபம் 25% உயர்வு!

மார்ச் 2026 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டில், நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 25 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 148.71 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

புதுதில்லி: ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான அனந்த் ராஜ் லிமிடெட், மார்ச் 2026 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டில், அதன் வருவாய் அதிகரித்ததன் காரணமாக, அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 25 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 148.71 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் ரூ. 118.79 கோடியாக இருந்தது.

இதற்கிடையில், ஜனவரி முதல் மார்ச் 2025-26 காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய், கடந்த ஆண்டு இருந்த ரூ. 550.90 கோடியிலிருந்து உயர்ந்து ரூ. 675.41 கோடியாக உள்ளது.

2025-26 நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் லாபம், கடந்த ஆண்டில் இருந்த ரூ. 425.82 கோடியிலிருந்து உயர்ந்து ரூ. 557.02 கோடியாக வளர்ந்துள்ளது.

நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ. 2,100.28 கோடியிலிருந்து அதிகரித்து ரூ. 2,579.08 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

Real estate firm Anant Raj Ltd reported a 25 per cent increase in consolidated net profit.

