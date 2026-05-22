நிதின் நவீனுடன் நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு! அமித் ஷாவையும் சந்திக்கிறார்!

தில்லியில் பாஜக தேசியத் தலைவர் நிதின் நவீனை, தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று(மே 22) சந்தித்துப் பேசியுள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்குப் பிறகு தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தில்லி சென்றுள்ளார்.
இன்று காலை குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனைச் சந்தித்துப் பேசிய நிலையில், பிற்பகல் பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நவீனைச் சந்தித்துப் பேசினார்.
தமிழகத்தில் பாஜக தோல்வி குறித்தும் மீண்டும் கட்சியை வலுப்படுத்துவது குறித்தும் 2029 மக்களவைத் தேர்தலுக்கு கட்சியை தயார்படுத்துவது குறித்தும் ஆலோசனை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து நயினார் நாகேந்திரன் இன்று இரவு அல்லது நாளை காலை மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவைச் சந்தித்துப் பேசுவார் என்று தெரிகிறது.
BJP Leader Nainar Nagendran Meets with Nitin Naveen; Also Meeting Amit Shah today night
