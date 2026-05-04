பாஜகவின் எல். முருகன், தமிழிசை, நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட எல். முருகன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன், நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி ஒரேகட்டமாக வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. அதில், 85.10 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய முதல் தவெக தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகிறது. தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாஜக 27 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது.
இந்த நிலையில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன்(அவிநாசி), தமிழிசை சௌந்தரராஜன்(மயிலாப்பூர்), நயினார் நாகேந்திரன்(சாத்தூர்) பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளனர்.
Summary
BJP candidates including L. Murugan, Tamilisai Soundararajan, and Nainar Nagendran, who contested in the Tamil Nadu Assembly elections, are facing a setback/trailing.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
திமுகவை மீண்டும் ஆட்சிக்கு கொண்டுவர அதிகாரிகள் நினைக்கிறார்கள்; அது நடக்காது!
பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது? - நயினார் நாகேந்திரன் பதில்!
தொகுதி மாறியது ஏன்? - நயினார் நாகேந்திரன் பதில்!
சாத்தூரில் போட்டி! நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு!
வீடியோக்கள்
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை