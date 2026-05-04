புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
பாஜகவின் எல். முருகன், தமிழிசை, நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட எல். முருகன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன், நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளனர்.

தமிழிசை சௌந்தரராஜன், மத்திய இணையமைச்சா் எல். முருகன், நயினாா் நாகேந்திரன்.

Updated On :4 மே 2026, 10:13 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டில் 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி ஒரேகட்டமாக வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. அதில், 85.10 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய முதல் தவெக தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகிறது. தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாஜக 27 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது.

இந்த நிலையில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன்(அவிநாசி), தமிழிசை சௌந்தரராஜன்(மயிலாப்பூர்), நயினார் நாகேந்திரன்(சாத்தூர்) பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளனர்.

Summary

BJP candidates including L. Murugan, Tamilisai Soundararajan, and Nainar Nagendran, who contested in the Tamil Nadu Assembly elections, are facing a setback/trailing.

திமுகவை மீண்டும் ஆட்சிக்கு கொண்டுவர அதிகாரிகள் நினைக்கிறார்கள்; அது நடக்காது!

