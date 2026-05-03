Dinamani
அரசின் முன் அனுமதியில்லாமல் காப்பீட்டுத் துறையில் 100% எஃப்டிஐ: மத்திய அரசு அறிவிக்கைதமிழகத்தில் 4.87 கோடி வாக்குகள் பதிவு: தோ்தல் ஆணையம் அதிகாரபூா்வ அறிவிப்புதமிழகத்தில் மே 8 வரை மழைக்கு வாய்ப்புநாடு முழுவதும் இன்று நீட் தோ்வுமேற்கு வங்கத்தில் 285 வாக்குச்சாவடிகளில் மே 21-இல் மறு வாக்குப்பதிவு!ஐபிஎல்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மீண்டும் வெற்றி - மும்பையை வீழ்த்தியது!ம.பி. படகு விபத்து: பலி எண்ணிக்கை 11 ஆக உயர்வு அறுவைச் சிகிச்சை செய்துகொண்ட பவன் கல்யாணிடம் ஆந்திர முதல்வர் நலம் விசாரிப்பு ஜெர்மனியிலிருந்து 5,000 ராணுவ வீரர்களைத் திரும்பப் பெறும் அமெரிக்கா! டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு! ஆர்பிஐ துணை ஆளுநராக ரோகித் ஜெயின் நியமனம் கடற்கொள்ளையர்களைப் போன்று செயல்பட்ட அமெரிக்கப் படையினர்: டொனால்ட் டிரம்ப் குமாரராணி மீனா முத்தையா காலமானார்!
/
வணிகம்

டிவிஎஸ் ஏப்ரல் விற்பனை 7% வளா்ச்சி

News image
Updated On :2 மே 2026, 10:27 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

உலகளாவிய இருசக்கர மற்றும் மூன்று சக்கர வாகன உற்பத்தியில் முன்னணி நிறுவனமான டிவிஎஸ் மோட்டாா், கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் 7 சதவீத விற்பனை வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் 4,43,716 வாகனங்கள் விற்கப்பட்ட நிலையில், நடப்பாண்டு அதே மாதத்தில் 4,73,970 வாகனங்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன.

இருசக்கர வாகனப் பிரிவில் மட்டும் நிறுவனம் 6 சதவீத வளா்ச்சியை எட்டியுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் 4,30,150-ஆக இருந்த எண்ணிக்கை, தற்போது 4,55,333-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

இதில் 2,11,158 ஸ்கூட்டா்கள் (24 சதவீத வளா்ச்சி), 2,00,039 மோட்டாா் சைக்கிள்கள், 37,771 மின்சார வாகனங்கள் (36 சதவீத வளா்ச்சி) அடங்கும். உள்நாட்டில் மட்டும் கடந்த ஆண்டைவிட 8 சதவீதம் கூடுதலாக 3,48,545 இருசக்கர வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.

மூன்று சக்கர வாகனப் பிரிவில் 37 சதவீத வளா்ச்சியுடன் 18,637 வாகனங்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன. சா்வதேச வணிகத்தைப் பொருத்தவரை, நிறுவனம் 1,20,008 வாகனங்களை விற்று, 3 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

விநியோகச் சங்கிலியில் நிலவும் நெருக்கடிகள், தொழிலாளா்கள் பற்றாக்குறை, மூலப்பொருள் தட்டுப்பாடு போன்ற காரணங்களால் வாகனங்களின் விநியோகத்தில் சுணக்கம் ஏற்பட்ட போதிலும், சில்லறை விற்பனை மிகவும் வலுவாக இருக்கிறது.

தற்போதைய சவால்களை எதிா்கொள்ள மாற்று நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. நடப்பு மாதத்தில் உற்பத்தி மீண்டும் சீரடைந்து, வரும் மாதங்களில் விற்பனை இலக்குகள் தடையின்றி எட்டப்படும் என்று நிறுவனம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்புடையது

தில்லியில் மழையுடன் கூடிய கடும் வெப்பம்: வழக்கத்திற்கு மாறான ஏப்ரல் வானிலை

தில்லியில் மழையுடன் கூடிய கடும் வெப்பம்: வழக்கத்திற்கு மாறான ஏப்ரல் வானிலை

மாா்ச் தொழில்துறை உற்பத்தி வளா்ச்சி 4.1%

மாா்ச் தொழில்துறை உற்பத்தி வளா்ச்சி 4.1%

முன்னணி உள்கட்டமைப்புத் துறை உற்பத்தி சரிவு: கச்சா எண்ணெய் வீழ்ச்சியால் பின்னடைவு

முன்னணி உள்கட்டமைப்புத் துறை உற்பத்தி சரிவு: கச்சா எண்ணெய் வீழ்ச்சியால் பின்னடைவு

கடந்த 2025 - 26 நிதியாண்டில் 2.96 கோடி வாகனங்கள் விற்பனை: 13.3% வரலாற்று வளா்ச்சி!

கடந்த 2025 - 26 நிதியாண்டில் 2.96 கோடி வாகனங்கள் விற்பனை: 13.3% வரலாற்று வளா்ச்சி!

வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
வீடியோக்கள்

Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்

"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மே 2026