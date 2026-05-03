Dinamani
பாஜக வெற்றி பெற 10 ஆயுள் காலம் போதாது: திரிணமூல் காங்கிரஸ் விமர்சனம்

அபிஷேக் பானர்ஜி - கோப்புப் படம்

Updated On :3 மே 2026, 11:36 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஃபால்டா தொகுதியில் பாஜக வெற்றி பெற 10 ஆயுள் காலம் கூட போதாது என திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி எம்.பி. அபிஷேக் பானர்ஜி விமர்சித்துள்ளார்.

மேற்கு வங்கத்திற்கு ஏப். 23 மற்றும் 29 என இரு கட்டங்களாக வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. இந்த வாக்குப் பதிவின்போது பல்வேறு இடங்களில் வன்முறைகள் வெடித்தன. வாக்குச் சாவடியிலும் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில், மேற்கு வங்கத்தில் 285 வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மே 21-இல் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் சனிக்கிழமை (மே. 2) அறிவித்தது.

மேற்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்திலுள்ள மக்ராத் பஸ்சிம் தொகுதியில் உள்ள 11 வாக்குச் சாவடிகளிலும், டைமண்ட் ஹார்பர் பகுதியில் உள்ள 4 வாக்குச்சாவடிகளிலும் ஃபால்டா தொகுதிக்குள்பட்ட அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் மே 21-ஆம் தேதி காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 6 மணி வரை மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ஃபால்டா தொகுதியில் 10 ஆயுள் காலம் எடுத்துக்கொண்டாலும் பாஜக வெற்றி பெறாது என திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி எம்.பி., அபிஷேக் பானர்ஜி விமர்சித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

''10 ஆயுள் காலமானாலும் ஃபால்டா தொகுதியில் வெற்றி பெற பாஜகவால் முடியாது. எனது டைமண்ட் ஹார்பர் மாடலில் ஒரு சிறு கீறலைக் கூட ஞானேஷ் குமாரால் ஏற்படுத்த முடியாது.

உங்களிடம் உள்ள அனைத்தையும் எடுத்து வாருங்கள். ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் சவால் விடுகிறேன். ஃபால்டாவுக்கு வாருங்கள்.

உங்கள் (பாஜக) மிக வலிமையானவரை அனுப்புங்கள். தில்லியில் காட்ஃபாதர்களுள் ஒருவராக இருப்பவரை அனுப்புங்கள். உங்களுக்குத் துணிச்சல் இருந்தால், ஃபால்தாவில் போட்டியிடுங்கள்'' எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

பாஜகவின் தேசிய தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை தலைவர் அமித் மாளவியாவுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் இவ்வாறு பதிவிட்டுள்ளார்.

ten lifetimes wont be enough for bjp Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee

