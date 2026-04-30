கருத்துக் கணிப்புகள் பாஜகவால் நடத்தப்படுகிறது! திரிணமூல் 226 தொகுதிகளில் வெல்லும் - மமதா

226 தொகுதிகளில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறும் என மமதா நம்பிக்கை தெரிவித்து வெளியிட்ட விடியோ குறித்து...

மமதா பானர்ஜி வெளியிட்ட காணொளியிலிருந்து... - எக்ஸ்

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 4:42 pm

தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் பாஜகவால் நடத்தப்படுவதாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மமதா பானர்ஜி இன்று (ஏப். 30) தெரிவித்தார்.

மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைக்கு நேற்றுடன் இரண்டு கட்டங்களாக வாக்குப் பதிவு நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், வெளியான கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகளில் பாஜகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளதாக பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தன.

இதனை நிராகரித்த மமதா பானர்ஜி, மேற்கு வங்கத்தில் 226 இடங்களில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

மேற்கு வங்கத்தில் 294 தொகுதிகளுக்கு இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு, 152 தொகுதிகளுக்குஏப்ரல் 23-ல் வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. மீதமுள்ள 142 தொகுதிகளுக்கும், நேற்று (ஏப். 29) வாக்குப் பதிவு நடந்தது.

மேற்கு வங்க பேரவைத் தேர்தல் முடிவடைந்த நிலையில், பல்வேறு நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊடகங்களின் கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. இதில் பெரும்பாலும் பாஜகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகள் குறித்து விடியோ மூலம் மமதா பானர்ஜி பேசியதாவது:

''வாக்கு எண்ணிக்கை நாளன்று கட்சித் தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள் விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும். 294 தொகுதிகளிலும் மூத்த தலைவர்களும் வேட்பாளர்களும் தனிப்பட்ட முறையில் வாக்கு எண்ணும் மையங்களை கண்காணிக்க வேண்டும்.

நமது பணியாளர்களும் பொதுமக்களும் ஒன்றுபட்டு நின்று, இன்றிலிருந்தே வாக்கு எண்ணிக்கை செயல்முறையின் மீது அனைவரும் சமமான மற்றும் விழிப்புணர்வுடன் கூடிய கண்காணிப்பை மேற்கொள்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

தேவைப்பட்டால், எனது சொந்தத் தொகுதியான (பவானிப்பூர்) பகுதியிலேயே பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட நான் நேரில் வருவேன். நாம் 226 என்ற இலக்கை கடக்க தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை நமது எதிரிகள் அறிவார்கள்.

பகல் பொழுதில் நமது தொண்டர்களை பணியில் ஈடுபடுத்தங்கள். ஆனால் இரவு வேளையில் நீங்களே காவல் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். என்னாலேயே காவல் காக்க முடியும் என்றால், உங்களாலும் நிச்சயமாக முடியும். இரவு முழுவதும் விழித்திருங்கள்; அடுத்த குழுவிடம் காவல் பொறுப்பை ஒப்படைத்த பின்னரே, காலையில் உறங்கச் செல்லுங்கள்.

கருத்துக் கணிப்புகளை மீடியாக்கள் நடத்தப்படுவதைப்போன்று தெரிந்தாலும், அவற்றை பாஜகவே வழிநடத்துகிறது'' என மமதா பதிவிட்டுள்ளார்.

Summary

TMC will cross 226-mark Mamata Banerjee rejects exit polls that gave BJP

மே.வங்கத்தில் 15 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக ஆட்சியை இழக்கும் மமதா?

என் மீது மட்டும் பல்வேறு வழக்குகள்; ஆனால், மமதா மீது இல்லை! ஏன்? பாஜகவுக்கு ராகுல் கேள்வி

மக்களவை 37.9%, மாநிலங்களவை 46% திரிணமூல் பெண் உறுப்பினர்கள்: மமதா

மோடி vs மமதா! மேற்கு வங்கத்தில் 4-வது முறையாக ஆட்சியமைப்பாரா மமதா?

