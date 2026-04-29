கொல்கத்தாவின் 11 தொகுதிகளிலும் திரிணமூல் வெல்லும் : சுதீப் பானர்ஜி

கொல்கத்தாவின் 11 தொகுதிகளிலும் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறும் என 6 முறை எம்.பி.யாக தேர்வான சுதீப் பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளது குறித்து...

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 12:42 pm

கொல்கத்தாவின் 11 தொகுதிகளிலும் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறும் என 6 முறை எம்.பி.யாக தேர்வான சுதீப் பானர்ஜி இன்று (ஏப். 29) தெரிவித்தார்.

வாக்கு செலுத்திய பிறகு செய்தியாளர்களுடன் சுதீப் பானர்ஜி பேசியதாவது:

2021 ஆம் ஆண்டு பெற்ற முழு வெற்றியை கொல்கத்தாவில் மீண்டும் திரிணமூல் காங்கிரஸ் பதிவு செய்யும். இந்த முறையும், கொல்கத்தாவில் உள்ள 11 தொகுதிகளிலும் திரிணமூல் கைப்பற்றும். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் மூலம் லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்களின் பெயர்களை வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கியது. வாக்கெடுப்பைக் கண்காணிக்க மத்திய முகமைகளை நியமித்தது போன்றவை தேர்தல் ஆணையத்தால் நடத்தப்பட்டது கண்டிக்கத்தக்கது என்று விமர்சித்தார்.

Summary

Trinamool Will Sweep All 11 Kolkata Seats Again, Says Six-Term MP Sudeep Banerjee

225 இடங்களைக் கைப்பற்றி பாஜகவை வேரறுப்போம்: திரிணமூல் காங்கிரஸ்

மக்களவை 37.9%, மாநிலங்களவை 46% திரிணமூல் பெண் உறுப்பினர்கள்: மமதா

உதகை தொகுதியில் ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி பெறுமா காங்கிரஸ்?

திரிணமூல் காங்கிரஸ் பெயரில் பணம் பறிக்கும் பாஜக: மமதா பானர்ஜி

