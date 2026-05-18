Dinamani
ஜி.இ. வெர்னோவா லாபம் கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பு!

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

புதுதில்லி: வருவாய் அதிகரிப்பின் காரணமாக, ஜி.இ. வெர்னோவா நிறுவனத்தின் நிகர லாபம், மார்ச் வரையான காலாண்டில் கிட்டத்தட்ட இருமடங்காக உயர்ந்து ரூ. 351.77 கோடியாக உள்ளது.

கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் ரூ. 186.49 கோடியாக இருந்தது. நிறுவனத்தின் 4வது காலாண்டில் அதன் மொத்த வருமானம் ரூ. 1,674.24 கோடியாக உயர்ந்தது இருந்தது. கடந்த ஆண்டு இது ரூ. 1,173.65 கோடியாக இருந்தது.

2025-26 நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் கடந்த ஆண்டில் இருந்த ரூ. 608.33 கோடியிலிருந்து உயர்ந்து ரூ. 1,233.25 கோடியாகப் பதிவானது.

2025-26 நிதியாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் ரூ. 6,297.15 கோடியாக உயர்ந்தது. 2024-25 நிதியாண்டில் இது ரூ. 4,354.89 கோடியாக இருந்தது.

மார்ச் 2026 உடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான, ஈவுத்தொகையை 500 சதவீதம் என்ற விகிதத்தில், அதாவது ஒரு பங்குக்கு ரூ. 10 வீதம், இறுதி ஈவுத்தொகையை வாரியம் பரிந்துரைத்துள்ளது.

Summary

GE Vernova net profit nearly doubled to Rs 351.77 crore in the March quarter.

