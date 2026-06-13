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கிரிக்கெட்

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டி: அபார வெற்றியுடன் தொடங்கியது இங்கிலாந்து!

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டி குறித்து...

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விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் இங்கிலாந்து மகளிரணியினர். - படம்: ஏபி

Updated On :13 ஜூன் 2026, 11:46 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியும் இலங்கை அணியும் மோதின. இந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

ஐசிசி-யின் 10-ஆவது மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி, இங்கிலாந்தின் பா்மிங்ஹாம் நகரில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது. 

மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்தப் போட்டி, வரும் ஜூலை 5-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இந்தியா தனது முதல் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 14) மோதுகிறது.

முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து - இலங்கை மோதின. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை பந்துவீசியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து 20 ஓவர்களில் 219/1 ரன்கள் குவித்தது. இதில் டானி வியாட்-ஹாட்ஜ் சதம் அடித்து அசத்தினார்.

அடுத்து விளையாடிய இலங்கை அணி 20 ஓவர்களில் 132 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ஃப்ரேயா கெம்ப் 4 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார். இங்கிலாந்து அணி 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

சதம் அடித்த டானி வியாட்-ஹாட்ஜ் ஆட்ட நாயகி விருது வென்று அசத்தினார். குரூப் பி பிரிவில் இங்கிலாந்து அணி முதலிடம் வகிக்கிறது.

Summary

ICC Women's T20 World Cup 2026 first match England Women won by 87 runs

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