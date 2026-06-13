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தொடங்கியது மகளிா் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்

ஐசிசி-யின் 10-ஆவது மகளிா் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி, இங்கிலாந்தின் பா்மிங்ஹாம் நகரில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது. இந்திய நேரப்படி, வெள்ளிக்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற முதல் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து - இலங்கை அணிகள் மோதின.

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மகளிர் கிரிக்கெட் அணி கேப்டன்கள் - எக்ஸ்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 3:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐசிசி-யின் 10-ஆவது மகளிா் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி, இங்கிலாந்தின் பா்மிங்ஹாம் நகரில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது. இந்திய நேரப்படி, வெள்ளிக்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற முதல் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து - இலங்கை அணிகள் மோதின.

முன்னதாக, இங்கிலாந்தின் பா்மிங்ஹாம் நகரில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில், கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் போட்டி அதிகாரபூா்வமாகத் தொடங்கியது. அதன் பிறகு முதல் ஆட்டம் நடைபெற்றது.

மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்தப் போட்டி, வரும் ஜூலை 5-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இந்தியா தனது முதல் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 14) மோதுகிறது.

இன்றைய ஆட்டங்கள்

ஸ்காட்லாந்து - அயா்லாந்து

பிற்பகல் 3 மணி

மான்செஸ்டா்

ஆஸ்திரேலியா - தென்னாப்பிரிக்கா

இரவு 9 மணி

மான்செஸ்டா்

மே. தீவுகள் - நியூஸிலாந்து

நள்ளிரவு 11 மணி

சௌதாம்டன்

நேரலை: ஸ்டாா் ஸ்போா்ட், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாா்

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