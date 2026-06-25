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கிரிக்கெட்

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: முதல் அணியாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது இங்கிலாந்து!

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதிக்கு இங்கிலாந்து முதல் அணியாக முன்னேறியது குறித்து...

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வெற்றிக் களிப்பில் இங்கிலாந்து மகளிரணி. - படம்: எக்ஸ் /இங்கிலாந்து கிரிக்கெட்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 4:17 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்து அணி முதல் அணியாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. குரூப் பிரிவில் 4 போட்டிகளில் தோல்வியே காணாமல் முன்னேறியுள்ளது.

கடைசியாக நேற்றிரவு லார்ட்ஸ் திடலில் நடந்த ஆட்டத்தில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் - இங்கிலாந்து அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 186/7 ரன்கள் எடுத்தது. இதில், அதிகபட்சமாக, டானி வியாட்-ஹாட்ஜ் 65 ரன்கள் குவித்தார். ஹீத்தர் நைட் குறைவான பந்துகளில் 43 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார்.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் சார்பாக ஆஷ்மினி முனிஷீர் 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். அடுத்து பேட்டிங் செய்த இந்த அணி 20 ஓவர்களில் 148/5 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. 38 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து வென்றது.

இந்த வெற்றியுடன் முதல் அணியாக இங்கிலாந்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது. இந்தப் பிரிவில் மே.இ.தீ. அணி 6 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறது.

நியூசிலாந்து, இலங்கை அணிகள் அடுத்த இடங்களில் தலா 4 புள்ளிகளுடன் இருக்கின்றன. மீதமிருக்கும் ஓரிடத்துக்கு இந்த மூன்று அணிகள் போட்டியிடுகின்றன.

Summary

England storms into Women's T20 World Cup semifinals at sweltering Lord's

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